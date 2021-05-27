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Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş’ta işçi alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapacak.

Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş’ta işçi alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş’ta işçi alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapacak.

27 Mayıs 2021 Perşembe 12:02
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Kahramanmaraş’ta da 1 daimi, 33 geçicici işçi alımı yapılacak

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80 geçici ve 3 daimi işçi alınacak.

Toplam 2 bin 83 işçi alımı için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR'un açık iş ilanlarında duyurulacak. Bu ilanlar 14-18 Haziran'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklarla sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

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