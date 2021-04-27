Osman Okumuş'tan fabrika ziyareti

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ; İlçenin Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, Ekonomiye ve İstihdama katkısı olan, İlçenin refah seviyesinin yükselmesinde rol oynayan Fabrika ziyaretleri kapsamında bugün Kayra Elyaf Geri Dönüşüm A.Ş.’ yi ziyaret etti. Okumuş yaptığı açıklamada;

"Kadir Kurtul ve Zeliha Akıncık ortaklığı olan, GRS sertifikasıyla uluslararası standartlarda üretim yapan, Mısır, Güney Amerika ve Avrupaya ihracat yapan, tekstil atıklarını dönüştürüp pamuk haline getiren şehirdeki ilk ve tek tekstil geri dönüşüm firmasıdır. Kadını ekonomik katkıya dahil etmeyi hedefleyen Kayra Elyaf Geri Dönüşüm A.Ş.’nin 90 çalışanı olup, bunların 45’i kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Ziyaretimize ev sahipliği yapan Zeliha Akıncık, Aytunç Akıncık ve Kayra Elyaf Geri Dönüşüm ailesine teşekkür ederiz." İfadelerini kullandı.