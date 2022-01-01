Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni...
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl mesajı
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl...
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat etkinlikleri açıklandı
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat...

Osman Okumuş’tan yeni yıl mesajı

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, yılbaşı mesajı yayımladı.Okumuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Osman Okumuş’tan yeni yıl mesajı

Osman Okumuş’tan yeni yıl mesajı

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, yılbaşı mesajı yayımladı.Okumuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

01 Ocak 2022 Cumartesi 14:32
banner459

“2022yılının ülkemize, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum.

Gücümüze inanarak, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerlemek ve Hizmetlerimizi vatandaş odaklı, temel hedeflerimiz açıklık, şeffaflık ve verimlilik olacaktır.

Türkoğlu İlçemiz açısından önümüzdeki yılda hizmetlerimizi vatandaşlarımızın desteği ile artarak devam edecektir. 2022 yılında İlçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir ilçe olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerime yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diler saygı ve sevgilerimi sunarım.

Anahtar Kelimeler:
Osman Okumuş’tan Yeni Yıl Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Sevilir, Kahramanmaraşlıların yeni yılını kutladı
Murat Sevilir, Kahramanmaraşlıların yeni yılını kutladı
Murat Sevilir, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı!
Murat Sevilir, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı!
Saadet Partisi İl başkanı Ahmet Zor’dan yeni yıl mesajı
Saadet Partisi İl başkanı Ahmet Zor’dan yeni yıl mesajı
Fatih Mehmet Ceyhan’dan yeni yıl mesajı
Fatih Mehmet Ceyhan’dan yeni yıl mesajı
Şeref Özsoy’dan yeni yıl mesajı
Şeref Özsoy’dan yeni yıl mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber