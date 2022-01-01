Osman Okumuş’tan yeni yıl mesajı

“2022yılının ülkemize, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum.

Gücümüze inanarak, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerlemek ve Hizmetlerimizi vatandaş odaklı, temel hedeflerimiz açıklık, şeffaflık ve verimlilik olacaktır.

Türkoğlu İlçemiz açısından önümüzdeki yılda hizmetlerimizi vatandaşlarımızın desteği ile artarak devam edecektir. 2022 yılında İlçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir ilçe olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerime yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diler saygı ve sevgilerimi sunarım.