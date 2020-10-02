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Osmaniye Belediyesi’nden 4 Ekim dünya hayvanları koruma günü etkinliği

Osmaniye Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla İstek Okulları ve 7 Ocak İlkokulunda etkinlikler düzenledi.

Osmaniye Belediyesi’nden 4 Ekim dünya hayvanları koruma günü etkinliği

Osmaniye Belediyesi’nden 4 Ekim dünya hayvanları koruma günü etkinliği

Osmaniye Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla İstek Okulları ve 7 Ocak İlkokulunda etkinlikler düzenledi.

02 Ekim 2020 Cuma 16:58

Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde her yıl düzenlenen çeşitli etkinlikler bu yıl korona virüsün bulaş riskine karşı yapılamadı.

karşın çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak adına Osmaniye Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü ekiplerince ilkokullar ziyaret edildi.

Etkinlikler sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Geçici hayvan barınağı sorumlu Veteriner Hekimi Bünyamin Akın tarafından ilk kademe öğrencilerine sokak hayvanları için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Etkinlik için Belediye Geçici Hayvan Barınağında bulunan aşı ve tedavileri tamamlanmış sağlıklı yavru bir köpek getirildi.

Etkinliğe katılan öğrenciler küçük veteriner hekimler projesi kapsamında, veteriner önlüğü giyerek stetoskop ile yavru köpeği muayene edip kalp atışlarını dinledi. Her bir öğrencinin yavru köpeğin kalp atışını dinlemesi öncesinde stetoskop dezenfekte edildi.

Veteriner Hekim önlüğü giyen çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken kalp atışlarını dinledikleri yavru köpeğe büyük ilgi göstererek sevdiler.

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