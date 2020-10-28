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Osmaniye valisi Yılmaz’dan şehit ailelerine ziyaret

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit jandarma uzman çavuş Fatih Gökşen ve şehit piyade uzman çavuş Halis Özcengiz’in ailelerini ziyaret etti.

Osmaniye valisi Yılmaz’dan şehit ailelerine ziyaret

Osmaniye valisi Yılmaz’dan şehit ailelerine ziyaret

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit jandarma uzman çavuş Fatih Gökşen ve şehit piyade uzman çavuş Halis Özcengiz’in ailelerini ziyaret etti.

28 Ekim 2020 Çarşamba 09:28
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Yılmaz, 2015’de Diyarbakır’ın Sur ilçesinde şehit düşen jandarma uzman çavuş Fatih Gökşen ile 2017’de Hakkari Yüksekova’da şehit olan piyade uzman çavuş Halis Özcengiz’in ailesini ziyarette bulundu.

Ziyarette şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu belirten Yılmaz, “Şehitlerimizin aileleri bizlere kıymetli bir emanettir. Her zaman onların yanında olacağız. Şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Şehidimize Allah’tan gani gani rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Yılmaz, şehitlerin ailelerine Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

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