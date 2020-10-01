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Osmaniye’li kadınların zorlu Nar Ekşisi mesaisi başladı

Çukurovalı kadınlar, yemek ve salatalara lezzet katan nar ekşisini hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

Osmaniye’li kadınların zorlu Nar Ekşisi mesaisi başladı

Osmaniye’li kadınların zorlu Nar Ekşisi mesaisi başladı

Çukurovalı kadınlar, yemek ve salatalara lezzet katan nar ekşisini hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

01 Ekim 2020 Perşembe 11:44

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan kadınlar nar ekşisini imece usulüyle hazırlıyor. Sabah erken saatlerde evlerinden yola koyulan kadınlar nar ekşisi yapmak için bir araya geliyor. Daha sonra ellerinde sepetlerle nar bahçesine giden Çukurovalı kadınlar, dalından topladıkları ürünlerini dilimlere ayırdıktan sonra leğenlerin içerisine bırakıyor.

Sopa yardımıyla dövülerek taneleri kabuğundan ayrılan nar taneleri, çuvalların içinde eziliyor.

Elde edilen nar suyu süzüldükten sonra odun ateşi üzerine konulan bakır kazanlarda koyu kıvama gelene kadar iyice kaynatılıyor ve şişelere konularak kullanıma hazır hale geliyor.

Elde edilen nar ekşisinin bir kısmını ihtiyaçları için ayıran kadınlar, geri kalanını ise satarak aile bütçelerine katlı sağlıyor.

Kadirli'nin Bahadırlı köyünde yaşayan Leyla Tarımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl sonbahar aylarının başlarında imece usulü bir araya gelerek nar ekşisi yaptıklarını söyledi.

Fatma Türkmenoğlu ise salata ve çorbalarda kullandıkları nar ekşisinin şifa deposu olduğunu dile getirerek "Dalından toplanan narları dilimlere ayırarak leğenlerde tanelerini kabuğundan ayırıyoruz. Daha sonra çuvallara katıp, tepelemek suretiyle suyunu çıkarıp bakır kazanlarda odun ateşi üzerine kaynatıyoruz. Bu şekilde ekşi oluyor." diye konuştu.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir de nar ekşisinin bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi. Organik olması nedeniyle bölgede, talebi hızla artan nar ekşisi üretiminin de buna paralel olarak arttığını bildiren İspir, şunları kaydetti:

"Bölgede 'ata dede narı' olarak bilinen ürünümüzün hasadı başladı. Özellikle dağ köylerinde evlerin ve tarlaların çevresinde ekimi yapılan narlar, zahmetli bir yolcuğun ardından sofralara ekşi olarak geliyor. Doğal nar ekşisinin kilosu 30 ile 35 lira arasında değişiyor. Köylülerimizin aile bütçesine katkı oluyor hem de yemeklere lezzet katıyor. 15 kilo nardan 1 kilo ekşi alınıyor. Nar kabuğu ve çekirdeği de kurutularak değerlendiriliyor."

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