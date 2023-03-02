ÖSYM’den Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne Ziyaret

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatma Turhan Keser, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve ÖSYM Kahramanmaraş İl Sınav Koordinatörü Prof.Dr. Adil Akyüz’ün katılımı ile KSÜ Senato salonunda bir toplantı yapıldı. Toplantı da 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş’ta yapılması planlanan ÖSYM sınavlarınınaksamadan yürütülmesine yönelik yol haritası ele alındı.

Kahramanmaraş merkezli birçok ili etkileyen depremlerden dolayı derin üzüntü içinde olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:"ÖSYM Başkanlığı olarak tüm imkânlarımızla depremzedelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Deprem bölgesine olandesteğimizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz ve vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Zor günlerde ortaya koyduğu dayanışma ile millet olma şuurunu en güçlü şekilde sergileyen vatandaşlarımız ve devletimiz, bu felaketin de yaralarını saracak güçtedir. Devletimizin tüm kurumları ve STK’larımız gibi ÖSYM Başkanlığı ve mensupları da beraberce bu yükü omuzlamak ve yeniden ayağa kalkmak için bütün imkânları ile adeta seferber olmuştur."

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, ÖSYM Başkanı Ersoy ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken; “Depremin ilk gününden itibaren tüm kurumlarla koordine içinde çalışmaktayız. Bu süreçte vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyetler yaşamaması için ÖSYM Başkanlığını özveri içinde çaba göstermektedir.Kahramanmaraş’ta yapılacak olan ÖSYM Sınavlarının normalleşme sürecine katkı sağlayacağını belirterek, kendilerine teşekkür ederiz.” dedi.