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Öz Sağlık İş KSÜ’de mutlu sona ulaştı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Öz Sağlık İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Öz Sağlık İş KSÜ’de mutlu sona ulaştı!

Öz Sağlık İş KSÜ’de mutlu sona ulaştı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Öz Sağlık İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

25 Temmuz 2023 Salı 16:30

605 sağlık işçisinin imzalanan toplu iş sözleşmesinden faydalanacağaını belirten Öz Sağlık İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Yapılan sözleşmenin Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan Üyelerimize hayırlı olmasını dilerim. Sözleşme sürecinde büyük desteğini gördüğümüz ve iyi bir sözleşme yapmamıza vesile olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr Alptekin Yasım Hocamıza ve ekibine, Genel Başkanımız Sayın Devlet Sert başta olmak üzere Genel Merkez Ekibimize, Ksü Ekibimize ve ilk günden itibaren bizlere güvenen ve destek olan Emekçi Kardeşlerimize teşekkür ederiz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adına işveren sendikası TÜHİS ile Sendikamız arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinden üniversitede görev yapan ve 601’i Öz Sağlık İş üyesi olan toplam 605 sağlık işçisi faydalanacak.

TÜHİS’te imzalanan toplu iş sözleşmesi metnine Sendikamız adına Genel Başkanımız Devlet Sert, Genel Başkan Yardımcımız Adem Yavuz, TİS Uzmanımız Emre Kılıç ile Ecrin FERAH, Kahramanmaraş Şube Başkanımız Murat Arifoğlu, Şube Başkan Yardımcılarımız Bekir Berker ve Mustafa Abdurrahmanoğlu imza atarken TÜHİS adına Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Yılmaz ve Şerefettin Güler, Uzmanlar Ahmet Sarıkaya ve Fahriye Arıkan imzaladı.

BİR SEVİYEYE GETİRİLDİ

Geçtiğimiz dönem üniversite ile yaptığımız sözleşmede alınan hak ve kazanımlar, bu yıl işveren sendikasının temel uygulaması olan KÇP’deki kazanımlarla birleştirilerek daha iyi bir seviyeye getirildi

Geçen dönem toplu iş sözleşmesinde yer alan sosyal haklar iyileştirilerek yeni kazanımlarla desteklendi, mevcut ücretler KÇP’deki ücretler oranında artırılarak yeni dönemde Sütçü İmam Üniversitesi sağlık emekçilerinin istifadesine sunuldu.”

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Öz Sağlık İş KSÜ’de Mutlu Sona Ulaştı!
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