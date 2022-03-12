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Öz Sağlık-İş Sendikasından Kahramanmaraş’ta büyük saha çalışması

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz, Kahramanmaraş’ı ziyaret etti.

Öz Sağlık-İş Sendikasından Kahramanmaraş’ta büyük saha çalışması

Öz Sağlık-İş Sendikasından Kahramanmaraş’ta büyük saha çalışması

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz, Kahramanmaraş’ı ziyaret etti.

12 Mart 2022 Cumartesi 09:53
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Yavuz, sendikanın Kahramanmaraş şube başkanı Murat Arifoğlu ile birlikte Kahramanmaraş’ta kurumları ziyaret etti, üyelerle bir araya geldi ve temsilciler toplantısına katıldı.

SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET

Adem Yavuz’un Kahramanmaraş’taki ilk durağı Sütçü İmam Üniversitesi oldu. Yavuz, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı’yı ziyaret etti.

Ziyarette Üniversite bünyesinde görev yapan sağlık ve sosyal hizmet personeli üyelerinin sorunları konuşuldu. Yavuz aynı zamanda Sütçü İmam Üniversitesi Hastane Müdürü Halil Karaçalı’yı da ziyaret etti.

Yavuz’a ziyaretlerinde, sendikanın TİS ve Mevzuat Uzmanı Emre Kılıç ile Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu ve şube yönetimi eşlik etti.

ÜYELERLE BİR ARAYA GELDİ

Kahramanmaraş’ta üyelerin sorunlarına yönelik saha çalışması gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz, Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde görev yapan sendikalıları birimlerinde ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi.

TAZİYE ZİYARETİ

Kahramanmaraş’ta üyelerle bir araya gelen Adem Yavuz, geçtiğimiz günlerde eşi vefat eden sendika üyesi İsmail Gürdal’a taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı dileklerini iletti.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

Yavuz’un bir sonraki durağı Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü oldu. İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz’ü ziyaret eden Yavuz, il müdürlüğüne bağlı çalışan üyelerin sorunlarını iletti, sendikal çözüm önerilerini sundu.

ŞUBE BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Yavuz, Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu ve şube yönetimini de ziyaret etti. İl bazlı sendikal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI

Sendikanın yerindelik ilkesiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan temsilcilerle de bir araya geldi.

Temsilciler toplantısına katılan Yavuz, temsilcilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Toplantıda ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde müzakereleri devam eden toplu iş sözleşmesi hakkında bilgilendirme yapıldı, tüm sorunlara ilişkin sendikal çalışmalar üzerinde konuşuldu.

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Öz Sağlık-İş Sendikasından Kahramanmaraş’ta Büyük Saha çalışması
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