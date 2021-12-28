Öz Sağlık İş Şube Başkanı Murat Arifoğlu, Başkan Okumuş’u ziyaret etti

Sendika üyeleriyle buluşmak için Türkoğlu’na bir ziyaret gerçekleştiren Öz Sağlık İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu, ilk olarak Türkoğlu Devlet Hastanesindeki sağlık personelleriyle bir araya geldi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarını dinleyen Arifoğlu, “Her zaman üyelerimizle iç içe olmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz. İlk günden itibaren desteğini ve güvenini bizden esirgemeyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.

Daha sonra Türkoğlu Belediyesini ziyaret eden Şube Başkanı Arifoğlu ve beraberindeki Başkan Yardımcısı Mehmet Yeşilyurt, Osman Okumuşu makamında ziyaret etti.

Başkan Okumuş’a sendika faaliyetleri hakkında bilgi veren Arifoğlu, misafirperverliğinden dolayı Osman Okumuş’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu menuniyeti dile getiren Başkan Okumuş ise “Öz Sağlık İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanımız Murat Arifoğlu misafirimizdi. Ziyaretinden dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz.” dedi.