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Özdemir'den Arsan kavşağı açıklaması: "Firma işi bitirme konusunda yavaş davranıyor"

Kahramanmaraş AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir, katıldığı Dijital Ekran canlı yayınında Gazeteci İlker Apaydın'ın sorularını yanıtladı.

Özdemir'den Arsan kavşağı açıklaması: "Firma işi bitirme konusunda yavaş davranıyor"

Özdemir'den Arsan kavşağı açıklaması: "Firma işi bitirme konusunda yavaş davranıyor"

Kahramanmaraş AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir, katıldığı Dijital Ekran canlı yayınında Gazeteci İlker Apaydın'ın sorularını yanıtladı.

30 Mayıs 2021 Pazar 09:01
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Özdemir canlı yayında Kahramanmaraş Arsan kavşağının son durumuna değindi. Özdemir yaptığı açıklamada; "Biz üç tane köprülü kavşak projesi yapmak istedik. Arsan kavşağı bu projelerin içerisinde. İki projemizi zor şartlarda yaptırdık. Üç projede aynı firmada. Arsan

kavşağının yer teslimini 20 Haziran 2020 tarihinde yaptık. Bu projenin yapım süresi Mart ayındaydı. Firma bu işi bitirme konusunda yavaş davranıyor. Bu firma devletten alacağı olduğu için işi yavaş götürüyordu. Artık öyle bir alacağı kalmadı. Planımız 3 ay sonra projenin yapım aşamasının bitmesi." İfadelerini kullandı.

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Özdemirden Arsan Kavşağı Açıklaması: Firma Işi Bitirme Konusunda Yavaş Davranıyor
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