Özdemir'den Arsan kavşağı açıklaması: "Firma işi bitirme konusunda yavaş davranıyor"

Özdemir canlı yayında Kahramanmaraş Arsan kavşağının son durumuna değindi. Özdemir yaptığı açıklamada; "Biz üç tane köprülü kavşak projesi yapmak istedik. Arsan kavşağı bu projelerin içerisinde. İki projemizi zor şartlarda yaptırdık. Üç projede aynı firmada. Arsan

kavşağının yer teslimini 20 Haziran 2020 tarihinde yaptık. Bu projenin yapım süresi Mart ayındaydı. Firma bu işi bitirme konusunda yavaş davranıyor. Bu firma devletten alacağı olduğu için işi yavaş götürüyordu. Artık öyle bir alacağı kalmadı. Planımız 3 ay sonra projenin yapım aşamasının bitmesi." İfadelerini kullandı.