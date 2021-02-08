Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sultanlar Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı
Sultanlar Mahallesinde İçme Suyu Çalışması...
Başkan Okay’dan Ak Parti Teşkilatlarına Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Okay’dan Ak Parti Teşkilatlarına...
Kahramanlık Payemizin 48. Yılı Kutlu Olsun
Kahramanlık Payemizin 48. Yılı Kutlu...
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Ünvandır
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak...
SANKO Hastanesi’nde 4 Şubat Dünya Kanser Günü Etkinliği
SANKO Hastanesi’nde 4 Şubat Dünya...

Özel misafir;insan

Yeryüzünün en güzeli en şereflisi olarak gönderilen insan...

Özel misafir;insan

Özel misafir;insan

Yeryüzünün en güzeli en şereflisi olarak gönderilen insan...

08 Şubat 2021 Pazartesi 13:36
banner459

Nitekim tin süresinde rabbimiz buyuruyor:

“Biz insanı en güzel şekilde yarattık”

Yeryüzünün en güzeli...

Yaratılanların en şereflisi...

İnsan...

Hiçkimsenin hiç kimseye üstünlüğü yoktur,

İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir...

Hiçkimseyi küçümsemeyelim...

Hiçkimseyi hor görmeyelim...

Eleştirecek bir tek kişi var;kendi nefsimiz...

Allah insanı en mükemmel olarak yarattı ve yeryüzüne gönderdi,duyması için kulaklar,görmesi için gözler,anlaması için kalpler ve tefekkür etmesi için akıllar verdi...

Rabbimiz İnsanın emrine saymakla bitiremeyeceğimiz nimetler sundu...

Yeryüzünde yaşayan herkes ama herkes Allah’ın özel misafiridir...

Öyle özel misafir ki;yerde biten otlar,sonra bunları yiyen kuzular,sonra bu kuzulardan süzülen bembeyaz sütler,insanın önüne ikram olarak Rahman tarafından sunulmaktadır...

Herşey,Allah’ın özel misafiri insan için hazır ve temiz olarak sunulmaktadır...

Toprak,arkasından yağan yağmur,ve arkasından çeşit çeşit açan çiçekler ve lezzetli meyveler...

Küçücük uçuşan zehirli arılar,durmadan çalışıp dünyanın en lezzetli yiyeceği olan balı üretiyorlar;insanoğlu için...

Besberrak akan akarsular,kaynak suları,suda yüzen balıklar,özel misafir insan için...

Saymakla bitirilmez, özel misafir için yeryüzü sofrasına sunulan güzellikler...

Öyleyse ey kardeşim,özel misafir olarak yaratılan insana davranırken nazik ol...

Bir insan;bir devlet demektir,bir insan;bir dünya demektir...

Onun için Yunus demişki;

“Bir kez gönül yıktın ise

Bu kıldığın namaz değil,

Yetmiş iki millet dahi,

Elin yüzün yumaz değil.”

İnsan kalbi kazanılmadan, tatlı dille gönül sarayı ziyaret edilmeden kendine zemin bulamaz hiçbir düşünce ve hiçbir dünya görüşü…

“İnsanlara yumuşak davranman da Allah’ın merhametinin eseridir. Eğer kaba ve katı yürekli biri olsaydın, insanlar senin etrafından dağılıverirlerdi. Öyleyse affet onların kusurlarını, mağfiret dile onlar için ve işleri onlarla müşavere et! Bir kere de azmettin mi, tevekkül et yalnız Allah’a!.. Allah muhakkak ki kendine dayanıp güvenenleri sever.”(Al-i İmran: 159)

Selam ve dua ile kalın...

Anahtar Kelimeler:
Özel Misafir;insan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serhan Erdoğanyılmaz’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
Serhan Erdoğanyılmaz’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
Aska Sigorta’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı
Aska Sigorta’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı
Armadaş’tan 12 şubat mesajı
Armadaş’tan 12 şubat mesajı
Yardımcıoğlu: Kurtuluş Savaşı’nın İlham Kaynağı 12 Şubat’tır!
Yardımcıoğlu: Kurtuluş Savaşı’nın İlham Kaynağı 12 Şubat’tır!
“Milli mücadelenin öncü şehriyiz”
“Milli mücadelenin öncü şehriyiz”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber