Nitekim tin süresinde rabbimiz buyuruyor:

“Biz insanı en güzel şekilde yarattık”

Yeryüzünün en güzeli...

Yaratılanların en şereflisi...

İnsan...

Hiçkimsenin hiç kimseye üstünlüğü yoktur,

İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir...

Hiçkimseyi küçümsemeyelim...

Hiçkimseyi hor görmeyelim...

Eleştirecek bir tek kişi var;kendi nefsimiz...

Allah insanı en mükemmel olarak yarattı ve yeryüzüne gönderdi,duyması için kulaklar,görmesi için gözler,anlaması için kalpler ve tefekkür etmesi için akıllar verdi...

Rabbimiz İnsanın emrine saymakla bitiremeyeceğimiz nimetler sundu...

Yeryüzünde yaşayan herkes ama herkes Allah’ın özel misafiridir...

Öyle özel misafir ki;yerde biten otlar,sonra bunları yiyen kuzular,sonra bu kuzulardan süzülen bembeyaz sütler,insanın önüne ikram olarak Rahman tarafından sunulmaktadır...

Herşey,Allah’ın özel misafiri insan için hazır ve temiz olarak sunulmaktadır...

Toprak,arkasından yağan yağmur,ve arkasından çeşit çeşit açan çiçekler ve lezzetli meyveler...

Küçücük uçuşan zehirli arılar,durmadan çalışıp dünyanın en lezzetli yiyeceği olan balı üretiyorlar;insanoğlu için...

Besberrak akan akarsular,kaynak suları,suda yüzen balıklar,özel misafir insan için...

Saymakla bitirilmez, özel misafir için yeryüzü sofrasına sunulan güzellikler...

Öyleyse ey kardeşim,özel misafir olarak yaratılan insana davranırken nazik ol...

Bir insan;bir devlet demektir,bir insan;bir dünya demektir...

Onun için Yunus demişki;

“Bir kez gönül yıktın ise

Bu kıldığın namaz değil,

Yetmiş iki millet dahi,

Elin yüzün yumaz değil.”

İnsan kalbi kazanılmadan, tatlı dille gönül sarayı ziyaret edilmeden kendine zemin bulamaz hiçbir düşünce ve hiçbir dünya görüşü…

“İnsanlara yumuşak davranman da Allah’ın merhametinin eseridir. Eğer kaba ve katı yürekli biri olsaydın, insanlar senin etrafından dağılıverirlerdi. Öyleyse affet onların kusurlarını, mağfiret dile onlar için ve işleri onlarla müşavere et! Bir kere de azmettin mi, tevekkül et yalnız Allah’a!.. Allah muhakkak ki kendine dayanıp güvenenleri sever.”(Al-i İmran: 159)

Selam ve dua ile kalın...