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Özel Sular Akademi Hastanesi çok yakında açılıyor

Kahramanmaraş halkına Özel Sular Hayat ve Vatan Hastaneleri olarak sağlık alanında uzun yıllar hizmet veren Sular Sağlık Grubu, ilin en büyük özel hastanesi olan Sular Akademi Hastanesini çok yakında hizmete açıyor.

Özel Sular Akademi Hastanesi çok yakında açılıyor

Özel Sular Akademi Hastanesi çok yakında açılıyor

Kahramanmaraş halkına Özel Sular Hayat ve Vatan Hastaneleri olarak sağlık alanında uzun yıllar hizmet veren Sular Sağlık Grubu, ilin en büyük özel hastanesi olan Sular Akademi Hastanesini çok yakında hizmete açıyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi 13:22
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Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Kovid-19) ile mücadele sürecinde sağlık sektörünün öneminin bir kez daha anlaşıldığı bu dönemde Sular Akademi Hastanesi, 7 ameliyathanesi, 100 yataklı yoğun bakım ünitesi, 46 acil gözlem yatağı ve 300 yatak kapasitesi ile büyük bir ihtiyaca cevap verecek. İlerleyen süreçte Vakıf Üniversitesi bünyesinde hizmet vermesi planlanan hastanenin hekim kadrosunda yer alan akademik unvanı olan hocalar ile eğitim verilmesi hedefleniyor.

Sular Sağlık Grubundan yapılan açıklamada: “Otelcilik hizmeti ve hasta konforu ön plana alınarak dizayn edilen hasta odaları ile halkımıza hak ettiği kalitede hizmetin verilmesi amaçlanmıştır. Şehrin nadir yeşil alanlarından olan İstasyon bölgesinde inşa edilen Akademi Hastanesi yatay mimarisi ile dikkati çekmektedir. Çevre dokusuna zarar vermeden yapılan hastanenin kendisine ait açık ve kapalı otoparkı bulunmaktadır.

Tanı ve tedavi aşamasında üst düzey teknolojik cihazlar ile hastalara kısa zamanda doğru tanıya ulaşılması hedeflenmiştir.

Sular Akademi Hastanesi sadece şehrimize değil bölgeye hitap edecek bir kapasite ile sağlık turizmi konusunda da öncü olmayı planlamaktadır.” İfadelerine yer verildi.

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