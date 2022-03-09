Özel Sular Akademi Hastanesi’nde Kadınlar Günü Kutlandı

Özel Sular Akademi Hastanesi Yöneticisi Halil İbrahim Avşaroğlu 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Akademi Hastanesi yönetim kurulu adına tüm kadınların 8 Mart Kadınlar gününü tebrik ediyorum tüm kadınlarımız İyi ki varsınız. ‘Dedi’’

Özel Sular Akademi Hastanesi başhekimi Dr. Murat Kılıç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla bugün hasta yakınları ve çalışan kadın personellerimizin gününü kutladık. Kadın demek emek demek, tebessüm demek, kadın demek Merhamet demek, kadın demek Vicdan demek ve Bir toplumun gelişmişlik seviyesini gösteren en güzel değeridir kadının konumu, yeri ve zamanı.

Dolayısıyla tekrardan 8 Mart Dünya Kadınlar gününü tebrik ediyoruz tüm kadınlarımıza sevgilerimizi saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz.