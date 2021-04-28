Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hacıibrahimuşağı Yeni Meydana kavuşuyor
Hacıibrahimuşağı Yeni Meydana kavuşuyor
Milletimiz Ümmetin Sancaktarı Olmuştur
Milletimiz Ümmetin Sancaktarı Olmuştur
Dulkadiroğlu’ndan Küçük Nacar’da Çevre Düzenlemesi
Dulkadiroğlu’ndan Küçük Nacar’da Çevre Düzenlemesi
Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu ilmek ilmek işliyoruz’
Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu ilmek ilmek işliyoruz’
Hayırda İsraf Olmaz, İsrafta Hayır Olmaz
Hayırda İsraf Olmaz, İsrafta Hayır...

Özel Sular Vatan Hastanesi'nde Yeni Başhekim Faruk Atlı Oldu

Kahramanmaraş Özel Sular Vatan Hastanesi Kulak Burun Boğaz DoktoruOp. Dr. Faruk ATLI yaklaşık 15 yıldır görev yaptığı hastaneye başhekim oldu.

Özel Sular Vatan Hastanesi'nde Yeni Başhekim Faruk Atlı Oldu

Özel Sular Vatan Hastanesi'nde Yeni Başhekim Faruk Atlı Oldu

Kahramanmaraş Özel Sular Vatan Hastanesi Kulak Burun Boğaz DoktoruOp. Dr. Faruk ATLI yaklaşık 15 yıldır görev yaptığı hastaneye başhekim oldu.

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:00
banner459

Atlı, Kahramanmaraş’ın müstesna hastanelerinden biri olan Özel Sular Vatan Hastanesi'nde başhekim olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Atlı konuşmasını şu şekilde sürdürdü, 2007 yedi yılındaKulak Burun Boğaz Doktoru olarak göreve başladım o günden bugüne kadarda görevimin başındayım.

Özel Sular Vatan Hastanesi sağlık alanında çok ciddi bir iş kapasitesini sırtlamış durumda 30 doktoru birçok hemşiresi ve sağlık çalışanıyla yoğun bakımlarıyla ameliyathaneleriyle modern cihazlarıyla son derece etkin bir hastane, tabi burada yönetici arkadaşlarımızın başarısı doktorlarımız ve tüm çalışanlarımızın başarısı bir bütünü oluşturuyor. Özel Sular Vatan Hastanesi şehrinde merkezinde olması sebebiyle ulaşımı kolay oto park sorunu olmayan bir hastane ayrıca doktorlarımızın bir çoğuda Özel Sular Vatan Hastanesinin kuruluşundan buyana görev almış olmaları halkta ayrıca bir güven oluşturuyor.

Atlı, bundan sonraki benim başhekimliğim döneminde de inşallah daha iyi hizmet sağlayacağız. Özellikle bir yılı aşkın süredir yaşadığımız Pandemi ile mücadele döneminde yaptığımız gibi mevcut durumunu çok ciddi çalışmalar ortaya koyarak halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hacıibrahimuşağı Yeni Meydana kavuşuyor
Hacıibrahimuşağı Yeni Meydana kavuşuyor
Necati Okay, 'Bertiz’in Yol Standardını Yükselttik'
Necati Okay, 'Bertiz’in Yol Standardını Yükselttik'
Özel Sular Akademi Hastanesi’nde 2 Bin 500 Yıllık Türk Geleneği
Özel Sular Akademi Hastanesi’nde 2 Bin 500 Yıllık Türk Geleneği
Büyükşehir’den Türkoğlu’na Bir Yatırım Daha
Büyükşehir’den Türkoğlu’na Bir Yatırım Daha
Vali coşkun'dan MÜSİAD'a ziyaret
Vali coşkun'dan MÜSİAD'a ziyaret

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber