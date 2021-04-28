Özel Sular Vatan Hastanesi'nde Yeni Başhekim Faruk Atlı Oldu

Atlı, Kahramanmaraş’ın müstesna hastanelerinden biri olan Özel Sular Vatan Hastanesi'nde başhekim olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Atlı konuşmasını şu şekilde sürdürdü, 2007 yedi yılındaKulak Burun Boğaz Doktoru olarak göreve başladım o günden bugüne kadarda görevimin başındayım.

Özel Sular Vatan Hastanesi sağlık alanında çok ciddi bir iş kapasitesini sırtlamış durumda 30 doktoru birçok hemşiresi ve sağlık çalışanıyla yoğun bakımlarıyla ameliyathaneleriyle modern cihazlarıyla son derece etkin bir hastane, tabi burada yönetici arkadaşlarımızın başarısı doktorlarımız ve tüm çalışanlarımızın başarısı bir bütünü oluşturuyor. Özel Sular Vatan Hastanesi şehrinde merkezinde olması sebebiyle ulaşımı kolay oto park sorunu olmayan bir hastane ayrıca doktorlarımızın bir çoğuda Özel Sular Vatan Hastanesinin kuruluşundan buyana görev almış olmaları halkta ayrıca bir güven oluşturuyor.

Atlı, bundan sonraki benim başhekimliğim döneminde de inşallah daha iyi hizmet sağlayacağız. Özellikle bir yılı aşkın süredir yaşadığımız Pandemi ile mücadele döneminde yaptığımız gibi mevcut durumunu çok ciddi çalışmalar ortaya koyarak halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz.