Özhaseki, Ak Parti Belediyeciliği Türkiye’ye Çağ Atlattı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı sonrası şehre gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ağırladı. Valilik ziyaretiyle başlayan program, Büyükşehir Belediyesi’nde devam etti. Yapılan ziyaret sonrası açıklamada bulunan Özhaseki, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde yaptığımız mahalli idareler toplantımız sonrası şehirlerimize bir dizi ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bugün de kadim şehrimiz Kahramanmaraş’tayız. Çevrecilik ve şehirleşme ile alakalı bazı hususları, projeleri gözlemlemek, bunlardan notlar ve dersler almaya geldik. Hayrettin Güngör başkanımız alanında önemli bir tecrübeye sahip. Bu kentte başkanımız çok önemli işlere imza attı, atmaya devam ediyor” dedi.

AK Parti Belediyeciliği Türkiye’ye Çağ Atlattı

Türkiye’de şehirleşme ve belediyecilik değerlendirmesi de yapan Özhaseki, “Gönül Belediyeciliği Türk siyasi tarihinin dönüm noktalarından birisidir. Çünkü siyasi tarihimizde çok partili döneme geçişten bu yana katı, ideolojik saplantıları olan bir anlayışla hareket edildi. Adeta hizmet son planda gelirdi. Değil büyük projeler hayata geçirmek, çöp toplamak gibi en basit hizmetler bile yapılamazdı. Ancak hamdolsun, 1994 yılından itibaren belediyecilikte kat ettiğimiz mesafeyle birlikte, vatandaşlarımız hizmet odaklı anlayışa teveccüh gösterdi. Bu süreçte dezavantajlı binlerce insanın gönlüne dokunarak, sosyal belediyecilik faaliyetleriyle vatandaşımıza hizmet sunduk. Avrupa Belediyeleriyle yarışan bir ‘Marka Şehirler’ vizyonu ortaya koyduk. Hamdolsun Türkiye’de büyük projelerin hepsi bizim iktidarımız döneminde gerçekleştirildi. Bu projeler yapılırken vatandaşlarımızla birlik içinde, kamu bütçesi tasarruf edilerek yapıldı. Kamunun malı bizler için Beyt’ul-maldır. Ve bunun için de her seçimde birinci olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emin adımlarla ilerliyoruz” açıklamasında bulundu.