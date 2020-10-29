Özkök İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özkök Cumhuriyet Bayramını kutladı

Özkök mesajında şunları kaydetti;

“Kurtuluş Savaşı, ulusumuzun var olma savaşı, Cumhuriyet ise milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adıdır.

Türk Milleti’nin kenetlenmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyet’in kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır.

Milletin kendini ilgilendiren kararlarda bizzat söz sahibi olması Cumhuriyetimizin en büyük teminatıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyetinin 97 yıllık uygarlık başarısı olan ve gelecekte de olmaya devam edecek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kurucularının, tüm şehitlerimizin aziz ruhları önünde saygı ile eğiliyor, kahraman gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum.”