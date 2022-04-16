Özkök İnşaat’ın iftar yemeğinde yüzlerce davetli bir araya geldi!

Yurt içi ve yurt dışında birçok önemli projeye imza atan Kahramanmaraş’ın yerli firması Özkök İnşaat, Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özkök’ün ev sahipliğinde iftar yemeği düzenledi.

Kervanhan’da düzenlenen iftar programına, Kahramanmaraş merkez, Afşin, Elbistan, Göksun’dan, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, inşaat sektörü temsilcileri ve çalışanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, mimar ve mühendislerin yansıra MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, eski AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Belediye Başkan yardımcıları, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

İftar öncesi şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özkök, tüm misafirlerle tek tek ilgilendi. Akşam ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı, dualar edildi.

İftar sonrası bir konuşma yapan Musa Özkök, Ramazan bereketini birlikte yaşamak için böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özkök; “Başı Rahmet ortası Merhamet sonu ise Cehennem'den Azad olan Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu mübarek ayda birlik ve beraberlik içerisinde bu iftarı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Gün birlik, beraberlik günüdür. Ramazan Ayı bizler için çok önemlidir ve bu özel günlerde birlikte olmak, paylaşımlarda bulunmak bizler için her zaman farklı bir değer taşımaktadır.

Böylesi kısa zamanlarda da olsa Özkök İnşaat ile her ne şekilde olursa olsun irtibat kurmuş ve dostluğumuzu kazanmış kişileri özellikle bir arada görmek bizlere şeref veriyor. Davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

İftar programı, davetlilerin günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.