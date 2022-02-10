Özkök İnşaat’tan, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Özkök mesajında şunları dile getirdi:



"Kurtuluş savaşının ilk hareketini temsil eden Maraş savunması, işgal altındaki topraklarda esaretin sona ermesi için kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla, canını ve kanını siper eden bir milletin şahlanışı, zaferle taçlandırılmış destanıdır.

Maraş halkı 102 yıl önce döneminin en güçlü ordularından birine karşı yüksek bir ruh ve şuurla verdiği mücadeleyle tarihe geçen unutulmaz bir destan yazmıştır. Büyük bir inanç ve istiklal aşkıyla vatan savunmasında tek yürek olan Maraş, eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir.

Bugün bizlere düşende aynı duygularla, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün İstiklal kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimizin12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyorum.”



