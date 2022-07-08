Özkök İnşaattan bayram mesajı

Musa Özkök, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bayramların anlamı, değeri ve güzelliği sadece bayram günleriyle sınırlı tutmayarak, yaşamımızın her evresinde hatırlamalı, barış, hoşgörü ve kardeşlik ortamının oluşmasının her türlü sorunların çözümünde etkili olacağını unutulmamalıdır.

Birlik ve beraberliğe, yardımlaşma ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz, asırlardır bizleri birbirimize bağlayan, toplumsal hayatımızda büyük bir önem taşıyan, birleştirici, bütünleştirici özelliği ile bizleri bir araya getiren, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bu bayramda aynı güzel duyguları paylaşmanın mutluluğunu duyuyorum.

Ülkemizin hür ve bağımsız olduğu, birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı, sevginin ve saygının egemen olduğu, Yüce Mevla’mıza şükrümüzü belirttiğimiz mübarek Kurban Bayramımızın İslam âlemine olduğu kadar tüm insanlık âlemine de hayırlar getirmesini diler, herkesin bayramını kutlar, selam ve saygılarımı sunarım.”