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Pazarcık Akçakoyunlu’da İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık Akçakoyunlu Mahallesi’ndeki içmesuyu sorununu çözüme kavuşturdu. Başkan Güngör, “Eskimiş ve sürekli kesintiye sebep olan 2 kilometrelik terfi hattını yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bölgedeki su sorununu çözüme kavuşturduk. Mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Pazarcık Akçakoyunlu’da İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Pazarcık Akçakoyunlu’da İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık Akçakoyunlu Mahallesi’ndeki içmesuyu sorununu çözüme kavuşturdu. Başkan Güngör, “Eskimiş ve sürekli kesintiye sebep olan 2 kilometrelik terfi hattını yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bölgedeki su sorununu çözüme kavuşturduk. Mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

09 Haziran 2022 Perşembe 12:19
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Pazarcık Akçakoyunlu Mahallesi’nde yaşanan su problemini çözüme kavuşturmak için gerçekleştirilen içme suyu terfi hattı çalışmaları tamamlandı.

Deforme olduğu için sürekli kesintiye sebep olan 2 kilometre uzunluğundaki terfi hattı, çelik ve polietilen borularla yenileyerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yenilenen içme suyu hattını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir merkezimizde, ilçelerimizde ve kırsal mahallelerimizde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Pazarcık Akçakoyunlu Mahallemizde yaşanan su problemini çözüme kavuşturmak amacıyla başlattığımız içme suyu terfi hattı çalışmalarını tamamladık. Eskimiş ve sürekli kesintiye sebep olan 2 kilometrelik terfi hattını yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

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Pazarcık Akçakoyunlu’da İçme Suyu Sorunu Çözüldü
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