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Pazarcık Belediyesi yöresel ürünlerini tanıttı

Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu ile Büyükşehir Belediyesinin birlikte organize ettiği Kahramanmaraş Tanıtım Günlerinde stant açan Pazarcık Belediyesi yöresine ait Sarımsak, Baklavalık Fıstık, Peynir ve Üzümü götürerek İstanbullulara tanıttı.

Pazarcık Belediyesi yöresel ürünlerini tanıttı

Pazarcık Belediyesi yöresel ürünlerini tanıttı

Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu ile Büyükşehir Belediyesinin birlikte organize ettiği Kahramanmaraş Tanıtım Günlerinde stant açan Pazarcık Belediyesi yöresine ait Sarımsak, Baklavalık Fıstık, Peynir ve Üzümü götürerek İstanbullulara tanıttı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 17:20
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Pazarcık yöresine ait yöresel ve kültürel değerlerin tanıtılması için çalışmalarını sürdüren Pazarcık Belediyesi, İstanbul Yeni Kapı’da değerlerini İstanbullularla buluşturdu. Türkiye’nin 3’üncü sarımsak üretim merkezi olan Pazarcık’ta bir taraftan sarımsağın coğrafi işaretini almak için çaba gösteren Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, diğer taraftan da ilçesinin ürünlerinin tanıtımını yaptı.

Büyük bir coşku ile açılışı yapan ve İstanbulluların rağbet gösterdiği tanıtım günlerinde stantlarını ziyarete gelen Pazarcıklı hemşerileriyle ve İstanbullularla bire bir ilgilenen Başkan Yılmazcan; “İlimizin ve ilçemizin her yönüyle tanıtılması açısından önemli bir günü yaşıyoruz. İstanbul’un taşı toprağı altın derler ama bizim Pazarcık’ımızın taşı toprağı altın. Çünkü dünyanın en lezzetli ve aromasıyla damakların vazgeçilmezi sarımsağımız, üzümümüz, baklavalık fıstığımız o coğrafyadaki altın topraklarda yetişiyor. O altın topraklarda otlayan hayvanlarımızın sütünden yapılan peynirin lezzetini zannedersem söylemeye gerek yok.

Pazarcık Belediyesi olarak sarımsağın coğrafi işaretini almak için bilim adamlarıyla çalışmasını sürdürüyor. Turizm değerlerimiz, yöresel ürünlerimiz hak ettiği noktaya ulaştığında ilçemize dönüşü çok iyi olacak. İlçemizin ürünlerini marka yapmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca bu tanıtım günlerinin gerçekleşmesinde emeği olan Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Uğur Yinanç ve yönetim kuruluna, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Bey’e ve ekibine teşekkür ederiz.” dedi.

Yaklaşık 4 gün süren tanıtım günlerinde ziyaretçilere yöresel ürünler de ikram edildi. Ayrıca Pazarcık Belediye standındaki ekranda dönen tanıtım filmi katılımcıların ilgisini çekti.

Son Güncelleme: 29.06.2022 17:48
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Pazarcık Belediyesi Yöresel ürünlerini Tanıttı
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