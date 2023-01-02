Pazarcık Millet Bahçesi’nin Yolu da Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, toplamda 95 bin metrekare alana sahip Pazarcık Millet Bahçesi’ne ulaşım sağlayan arteri ve tesisin otoparkını sıcak asfaltla yeniledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ulaşımdan altyapıda, üstyapıdan turizme pek çok alanda yatırımlar hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şehre sosyal donatıları fazla, aktif ve yeşil alanı bol sosyal tesisler kazandırmayı da sürdürüyor. Bu kapsamda Pazarcık’a kazandırılan 95 bin metrekare alana sahip millet bahçesinde sona gelindi. Devasa tesiste peyzaj ve bitkilendirme çalışmaları sürerken bölgenin ulaşım standardı da artırılıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, bölgeye ulaşım sağlayan arteri ve tesise ait otoparkı sıcak asfaltla kapladı. Toplamda 1,5 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen asfalt uygulamalarıyla Pazarcık Millet Bahçesi’nin ulaşım konforu ve güvenliği artırıldı. Çevre düzenleme, bitkilendirme ve peyzaj uygulamalarının da tamamlanmasının ardından rekreasyon alanı hizmete alınacak.