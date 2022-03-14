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Pazarcık-Yumaklıcerit Mahallesi Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Devam Ediyor
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Pazarcık-Yumaklıcerit Mahallesi Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Devam Ediyor

Daha modern ve kaliteli alt yapı için 7/24 hizmet sunan Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü olarak Pazarcık ilçesi Yumaklıcerit Mahallesi’ne toplam 15.000 metre kanalizasyon hattı yapımı gerçekleştiriyoruz.

Pazarcık-Yumaklıcerit Mahallesi Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Devam Ediyor

Pazarcık-Yumaklıcerit Mahallesi Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Devam Ediyor

Daha modern ve kaliteli alt yapı için 7/24 hizmet sunan Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü olarak Pazarcık ilçesi Yumaklıcerit Mahallesi’ne toplam 15.000 metre kanalizasyon hattı yapımı gerçekleştiriyoruz.

14 Mart 2022 Pazartesi 12:30
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Şehrimiz için yaptığımız yatırımlara bir yenisini daha ekledik. Daha modern ve kaliteli bir alt yapı için Eylül 2021 tarihinde başlattığımız kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını 2022 yılı Eylül ayında tamamlayarak mahalle halkının hizmetine sunmayı planlanlıyoruz.

Sağlam altyapılarla şehrimizin geleceğini garanti altına almak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor ve bu hedefle ilçemizde başlattığımız proje çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

Çalışmalarda yaklaşık 5.000 metre hat yapımı tamamlandı. Projenin Eylül ayı sonuna kadar tamamlanarak işletmeye dahil edilmesi hedefleniyor. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Yumaklıcerit Mahalle halkımızı daha modern ve sağlıklı alt yapıya kavuşturacağız.​

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Pazarcık-Yumaklıcerit Mahallesi Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Devam Ediyor
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