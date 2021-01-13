Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 14°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik danışmanlık yapıyor
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik...
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik”
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı...
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti Teşkilatı ve Teiaş’a Ziyaret
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti...
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü

Pazarcık’a Yeni Bir Soluk Getirecek Proje

Pazarcık Millet Bahçesi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Güngör, “95 bin metrekare alan üzerinde ilçemize Millet Bahçesi inşa ediyoruz. Projemiz, yeşil alanları, spor ve oyun alanları, yöresel ürün satış noktaları, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla ilçemize yeni bir soluk getirecek” dedi.

Pazarcık’a Yeni Bir Soluk Getirecek Proje

Pazarcık’a Yeni Bir Soluk Getirecek Proje

Pazarcık Millet Bahçesi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Güngör, “95 bin metrekare alan üzerinde ilçemize Millet Bahçesi inşa ediyoruz. Projemiz, yeşil alanları, spor ve oyun alanları, yöresel ürün satış noktaları, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla ilçemize yeni bir soluk getirecek” dedi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:23
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık ilçesine kazandırılan yatırımları yerinde inceledi. Beraberinde Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AK Parti İl Yönetimi ve meclis üyeleriyle ilk olarak Şehit Polis İlhan İlmeç Parkı ziyaret edildi. Geçtiğimiz ay yapımı tamamlanarak hizmete açılan parkta bulunan çocuklarla bir araya gelen heyet, renkli görüntüler oluşturdu. Ziyaret, yapımı devam eden Pazarcık Millet Bahçesi’nde yapılan incelemelerle devam etti.

İlçelerimizin Çehresi Değişiyor

Tesislere gerçekleştirilen ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Güngör, “Hamdolsun, ilçelerimizin hemen hepsine bir Millet Konağı ya da Millet Bahçesi kazandırma imkânı hâsıl oldu. Bu sayede yeşil alanları önceleyen, çok fonksiyonlu olarak hizmete girecek tesislerimizi sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bugün yaptığımız ziyarette Pazarcık ilçemizde sürdürdüğümüz Millet Bahçesi projemizin çalışmalarını yakından inceledik. Pazarcık Millet Bahçemiz de 95 bin metrekarelik alanı içinde yer alan spor ve oyun alanları, yöresel ürün satış noktaları, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla ilçemize yeni bir soluk getirecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye gerçekleştirdiği yatırımlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yılmazcan açıklamasında, “Büyükşehir Belediyemizin gayretleriyle ilçemize güzel projeler kazandırıyoruz. Yüksek bir işbirliği ve koordinasyon neticesinde ilçemizi daha iyi noktalara hep birlikte taşıyacağız. Ben ziyaretlerinden dolayı başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve tüm ziyaretçilerimize ilçemiz ve belediyemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dersliğe çevirdiği evinden yaptığı yayınlarla öğrencilere yabancı dili sevdiriyor
Dersliğe çevirdiği evinden yaptığı yayınlarla öğrencilere yabancı dili sevdiriyor
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik danışmanlık yapıyor
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik danışmanlık yapıyor
MHP Dulkadiroğlundan Şehit ailesine ziyaret
MHP Dulkadiroğlundan Şehit ailesine ziyaret
Haydi çocuklar Namaza projesi başladı
Haydi çocuklar Namaza projesi başladı
Su israfına dikkati çekmek için açık bıraktığı çeşmeyle sosyal deney yaptı
Su israfına dikkati çekmek için açık bıraktığı çeşmeyle sosyal deney yaptı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber