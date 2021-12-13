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Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak

Pazarcık’ın 5 mahallesinde 3 Milyon TL yatırımla 11 kilometrelik arteri sıcak asfaltla yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Menderes Mahallesi’nde 5 bin metrekarelik refüj çalışmalarını da tamamladı.

Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak

Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak

Pazarcık’ın 5 mahallesinde 3 Milyon TL yatırımla 11 kilometrelik arteri sıcak asfaltla yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Menderes Mahallesi’nde 5 bin metrekarelik refüj çalışmalarını da tamamladı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 16:43
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce Pazarcık ilçesinin 5 mahallesinde 3 Milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirilen 11 kilometrelik sıcak asfaltın ardından refüjlerde de hummalı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmayla, ilçenin en merkezi lokasyonlarından Menderes Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik refüj, baştan uca düzenlendi.

Sulama tesisatları ve bordürleri yenilenen arterler, dikilen muhtelif bitkilerle daha yeşil ve estetik bir görünüm kazanacak.

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Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
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