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Pazarcık’ın içmesuyu sorununu çözecek proje hızla yükseliyor!

Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 Milyon TL’lik yatırımla Pazarcık’ta hayata geçirilen Düzbağ Hattı Bağlantısı ve İçmesuyu Arıtma Tesisi projesinin inşası hızla sürüyor.

Pazarcık’ın içmesuyu sorununu çözecek proje hızla yükseliyor!

Pazarcık’ın içmesuyu sorununu çözecek proje hızla yükseliyor!

Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 Milyon TL’lik yatırımla Pazarcık’ta hayata geçirilen Düzbağ Hattı Bağlantısı ve İçmesuyu Arıtma Tesisi projesinin inşası hızla sürüyor.

19 Aralık 2023 Salı 15:30

Proje kapsamında; 12 kilometrelik isale hattının imalatı sürerken, arıtma tesisinin de inşaatı hızla yükseliyor.

Yerleşim yerlerinin altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal tesise tüm alanlarda ihtiyacını karşılamak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Pazarcık’ın içmesuyu sorununu çözüme kavuşturmak için hayata geçirdiği ve 11 Kasım 2023 tarihinde temeli atılan Düzbağ Hattı Bağlantısı ve İçmesuyu Arıtma Tesisi projesinin inşası devam ediyor. Pazarcık’a kazandırılacak proje kapsamında; 12 kilometrelik isale hattının imalatı sürerken, arıtma tesisinin de inşaatı hızla yükseliyor.

Pazarcık’a 600 Milyon TL’lik Altyapı Yatırımı

300 Milyon TL’lik yatırımla Pazarcık’ın uzun yıllar boyunca içmesuyu sorununun çözüme kavuşturulacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Su arzımızı güvence altına almak için çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Pazarcık da bu noktada ciddi yatırımlar gerçekleştirdiğimiz ilçelerimizden biri. 300 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiğimiz Düzbağ Hattı Bağlantısı ve İçmesuyu Arıtma Tesisi projemizle Helete’nin suyunu 12 kilometre hat ve arıtma tesisi yaparak Pazarcık’ımıza ulaştırıyoruz. Bu projeyle ilçemizin içmesuyu sorununu uzun yıllar boyunca çözüme kavuşturacağız. Bu çalışmaya ilave olarak Pazarcık ilçemizin tüm altyapısını değiştirecek 300 Milyon TL’lik bir yatırımı daha başlatıyoruz. Helete bağlantısı ve tüm altyapı yenilemeleriyle Pazarcık ilçemize 600 Milyon TL’lik bir yatırım yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

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Pazarcık’ın Içmesuyu Sorununu çözecek Proje Hızla Yükseliyor!
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