Pazarcık’ta içme suyu çalışması

KASKİ Genel Müdürlüğü’nün Pazarcık ilçemize bağlı Tilkiler Mahallesi Kendir Obasında sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu temini için başlatmış olduğu terfi hattı çalışmaları devam ediyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında mevcut depoya 1200 metre terfi hattı döşenerek, oba halkının kullanımı için hizmete sunulacak.

KASKİ Genel Müdürü Ahmet KAVAK, Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanı ve Yatırım Şube Müdürü ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaların tamamlanarak bağlantıların yapılmasıyla birlikte mahalleye kesintisiz içme suyu temini sağlanarak halkın içmesuyu sorunu çözüme kavuşacak.​