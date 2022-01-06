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Pazarcık’ta kum yığına çarpan motosiklet devrildi! 1’i ağır 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde seyir halinde iken yola dökülmüş kum yığınına çarpan motosiklet devrilmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Pazarcık’ta kum yığına çarpan motosiklet devrildi! 1’i ağır 2 yaralı

Pazarcık’ta kum yığına çarpan motosiklet devrildi! 1’i ağır 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde seyir halinde iken yola dökülmüş kum yığınına çarpan motosiklet devrilmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

06 Ocak 2022 Perşembe 14:31
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Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Cimikanlı Mahallesi Yeşiloba Sokak Salmanıpak Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Zekeriye İğde (52) yönetimindeki 46 FK 448 plakalı sepetli motosikletiyle yola dökülen kum yığınına çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. sol yanından asfalt üzerine devrilmesi neticesinde yaralamalı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada sürücü Zekeriye İğde ve yanında bulunan Esma Nur İğde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Pazarcık’ta Kum Yığına çarpan Motosiklet Devrildi! 1’i Ağır 2 Yaralı
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