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Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık ilçesinin Tilkiler, Taşdemir ve Yumaklıcerit mahallelerini birbirine bağlayan 13 kilometrelik grup yolunda çalışmalarını tamamladı.

Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor

Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık ilçesinin Tilkiler, Taşdemir ve Yumaklıcerit mahallelerini birbirine bağlayan 13 kilometrelik grup yolunda çalışmalarını tamamladı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 16:38
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İlçede yıl içinde toplamda yaklaşık 150 kilometre yol yenilenirken, onarımlar için 8 bin ton asfalt kullanıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pazarcık ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Tilkiler, Taşdemir ve Yumaklıcerit mahallelerini birbirine bağlayan arterdeki onarımlar da tamamlandı. Toplamda 13 kilometre uzunluğa sahip ve 3 mahallenin sıklıkla kullandığı arter, ilçe merkezine ulaşım sağlarken, bölgeden Gaziantep’in Araban istikametine de doğrudan bağlanıyor. Bölgesel deformasyonlar dolayısıyla trafikte aksamalara sebebiyet veren güzergâh, kesintisiz ulaşımın için sıcak asfaltla onarıldı. Yapılan son çalışmayla birlikte Pazarcık ilçesinde 150 kilometre yol yenilenirken, toplamda 8 bin ton sıcak asfaltla arterlerin onarımı sağlanmış oldu.

Sınırlara Kadar Hizmet Geliyor

Çalışma gerçekleştirilen mahallelerden Yumaklıcerit Bağlar Muhtarı Salih Keyf: “Biz tam Kahramanmaraş’ın sınırında ikamet etmekteyiz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’miz birkaç hanenin bulunduğu köylere, mahallelere kadar hizmet getirdi. Özellikle vatandaşlarımızın şehir dışına çıkmak için kullandığı yolumuzdaki deformasyon araçlarımızı bozmaktaydı. Daha önce diğer bir arterimizde de sıcak asfalt çalışması yapılmıştı, şimdi de grup yolumuza onarım uygulaması tamamlandı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere, emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor
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