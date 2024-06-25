Pençe – Kilit Şehidi Mehmet Ali Horoz dualarla anıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel,Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Vali MükerremÜnlüer,Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Bakan, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ve İl Müftüsü Abdurrahman Kotan’ın da yer aldığı programda Başkan Fırat Görgel, şehit ailesi ve yakınlarının acılarını paylaşarak taziyelerini iletti. Başkan Görgel, “Sayın Valimiz ve şehir protokolümüz ile birlikte şehidimiz Mehmet Ali Horoz kardeşimiz için okutulan Mevlid-i Şerif programına katılarak şehidimizi dualarla andık. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.