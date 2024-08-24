Pop müziğin sevilen ismi Yılmaz Taner, müzik ziyafeti yaşatmaya geliyor!

Büyük bir heyecan ve ilgiyle devam eden Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, 26 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek müzik ziyafetiyle sürecek. Etkinlik takvimi kapsamında, pop müziğin sevilen ismi Yılmaz Taner, KAFUM Fuar Alanında sahne alacak. Saat 21.30’da başlayacak konserde Taner; Aşk Kazası, Tanıdık, Rivayet, Ben Yaşarım, Felek, Bugün de Bitti ve Ölümsüz gibi sevilen eserlerini müzikseverler için seslendirerek kulakların pasını silecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da KAFUM’da gerçekleştirilecek muhteşem konsere tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi.