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Pop - Rock grubu “Retrobüs” Kahramanmaraş’ta müzikseverlerle buluşacak!

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda 23 Ağustos Cuma günü Pop-Rock müziğin sevilen grubu Retrobüs sahne alacak. KAFUM’da saat 21.30’da başlayacak konsere tüm müzikseverler davet edildi.

Pop - Rock grubu “Retrobüs” Kahramanmaraş’ta müzikseverlerle buluşacak!

Pop - Rock grubu “Retrobüs” Kahramanmaraş’ta müzikseverlerle buluşacak!

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda 23 Ağustos Cuma günü Pop-Rock müziğin sevilen grubu Retrobüs sahne alacak. KAFUM’da saat 21.30’da başlayacak konsere tüm müzikseverler davet edildi.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 13:41

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’nda 23 Ağustos Cuma günü Pop-Rock müziğin sevilen grubu Retrobüs sahne alacak. KAFUM Fuar Alanında düzenlenecek konserdeRetrobüs; Ankara Rüzgârı, Bu Son Olsun, Cesaretin Var Mı Aşka, Neredesin Sen ve Vosvosgibi sevilen parçalarını müzikseverler için seslendirecek. Saat 21.30’da başlayacak konsere tüm vatandaşlar davet edilirken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Geleneksel Ağustos Fuarı etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/08/05/geleneksel-agustos-fuari-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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Pop - Rock Grubu “Retrobüs” Kahramanmaraş’ta Müzikseverlerle Buluşacak!
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