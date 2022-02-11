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Prof. Dr. Görmez, ‘Kahramanmaraş İslam coğrafyasına örnek oldu’

Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Kurtuluş Haftası’nda Kahramanmaraşlılarla buluşan Prof. Dr. Mehmet Görmez, “Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde böyle güzel bir etkinlikte Kahramanmaraşlılarla buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kahramanmaraş’ın kurtuluşu sadece burası için değil tüm Türkiye için hatta Âlem-i İslam için çok önemli bir olay” dedi.

Prof. Dr. Görmez, ‘Kahramanmaraş İslam coğrafyasına örnek oldu’

Prof. Dr. Görmez, ‘Kahramanmaraş İslam coğrafyasına örnek oldu’

Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Kurtuluş Haftası’nda Kahramanmaraşlılarla buluşan Prof. Dr. Mehmet Görmez, “Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde böyle güzel bir etkinlikte Kahramanmaraşlılarla buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kahramanmaraş’ın kurtuluşu sadece burası için değil tüm Türkiye için hatta Âlem-i İslam için çok önemli bir olay” dedi.

11 Şubat 2022 Cuma 17:32
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Haftası etkinlikleri hız kesmenden devam ediyor. ‘Korkma’ temalı Kurtuluş Haftası kapsamında tiyatro gösterileri, konferans, söyleşi, halk oyunları gösterileri, kısa film gösterimleri gibi pek çok etkinlik düzenleniyor. Etkinliklerde alanında uzman konuklar Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamda Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile Rahmani Ahlak konferansı düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Moderatörlüğünü Saadettin Acar’ın yaptığı konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta merhamet kavramı, ahiret inancı, ahlaklı nesiller yetiştirmek, geleceğe ümitle bakabilmek gibi konular Prof. Dr. Görmez tarafından farklı açılardan ele alındı.

Atalarımızın Mirasını Daha İleriye Taşımalıyız

Kahramanmaraş’ın Milli Mücadelesinin tüm Türkiye için çok değerli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Görmez, “Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde böyle güzel bir etkinlikte Kahramanmaraşlılarla buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kahramanmaraş’ın kurtuluşu sadece burası için değil tüm Türkiye için hatta Âlem-i İslam için çok önemli bir olay. Atalarımız canlarından vazgeçerek bu toprakları bizlere emanet bırakmıştır. Bizlere de onların bizlere bıraktığı bu mirası daha da ilerilere taşımak yakışır. Bu vesileyle bu topraklarda işgalcilere çok güzel bir ders veren, vatanları için canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gerçek Özgürlüğü Tatmak

Özgürlüğün sadece toprak bağımsızlığı demek olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Görmez, “Vatanı düşman işgalinden kurtarmak tek başına bir kurtuluş olarak yetmez. Mühim olan ruhları, iradeleri ve kalpleri her türlü işgalden kurtarmaktır. Bizim medeniyetimizde özgürlük sadece toprak özgürlüğü demek değildir. Rıdvan Hoca aslında İslam fıkhında çığır açmıştır. Rıdvan hocanın iman ve ibadetle özgürlük arasında kurduğu o ilişkiyi tesis etme peşindeyiz. 3 çeşit özgürlük vardır. Birincisi bedeni özgürlük. Bedeni esir olan kişinin zaten özgürlüğünden bahsedilemez. Diğer bir özgürlük çeşidi ise siyasi yani medeni özgürlüktür. Siyasi olarak başkalarına tabi olan ülkelerin ve bireylerin özgürlüğünden bahsedilemez. Üçüncü özgürlük çeşidi ise ahlaki ve vicdani özgürlüktür. Vicdanımızın da hür olması gerekir. Ruhlarımızın, kalplerimizin, toplumumuzun üzerindeki işgalleri ve prangaları ortadan kaldırmak gerçek özgürlüğü tatmaktır” dedi.

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Prof. Dr. Görmez‘Kahramanmaraş İslam Coğrafyasına örnek Oldu’
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