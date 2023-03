Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, okullarımızdaki rehber öğretmen sayısını artırmak ihtiyaç değil bir mecburiyettir

Yardımcıoğlu, öğretmen atamaları ve rehber öğretmen ihtiyacına yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin 2016 yılından bu yana çok ciddi sosyal burhanlar geçirdiğini belirten Yardımcıoğlu, bunlara asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin de eklendiğini ifade ederek; “Anadolu insanının bu sosyal burhanlara karşı mücadelesi için psikolojik danışmanlara yani Rehber Öğretmenlere düne göre çok daha büyük ihtiyaç var. Milli Eğitim bakanlığı vakit kaybetmeden 45 bin kontenjanı 75 bine çıkarıp en az 10 bin daha rehber öğretmen almalıdır. Bu yol devletin öğretmenlerine açılmazsa, bu boşluğu başkaları doldurur, devlet aklı boş durmamalı” dedi.

“BU SEÇİMİN KADERİNİ ÖĞRETMEN ATAMALARI BELİRLEYECEK!”

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimin kaderini öğretmen atamalarının belirleyeceğini dile getiren Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanım! Anadolu insanının 7 den 77’ye her zamandan daha çok, sosyal desteğe yani psikolojik danışmana yani rehber öğretmene ihtiyacı var. Türk eğitim sistemindeki bütün noksanlar giderilmeli, problemler çözülmelidir. Her branştaki öğretmen açıkları giderilmeli ve hiçbir okulda öğretmen kadro açığı kalmamalıdır. Bu seçimin kaderini, öğretmen atamaları belirleyecek, o yüzden de sayı Cumhuriyetimizin 100. yıla göre artırılmalıdır. Ben, öğretmen atamalarını yine hak edilen şekliyle AK Parti’nin yapacağını düşünüyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda aynı hassasiyeti taşıdığına inanıyorum.”

“REHBER ÖĞRETMENLERE DÜNE GÖRE ÇOK DAHA FAZLA İHTİYAÇ VAR”

“Ağaç yaş iken eğilir” atasözünü hatırlatan Yardımcıoğlu, daha küçük yaşlarda psikolojik olarak güçlü bir nesil yetiştirmek mecburiyetinde olduğumuz belirterek rehber öğretmenlere her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yardımcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Bunun da yolu Rehber öğretmen varlığımıza bağlıdır. Değil her 500 öğrenciye 75 öğrenciye bir rehber öğretmen tayin edilmelidir. Bugün; maalesef ilkokullara kadar inen ve gelecek nesillerimizi tehdit eden madde kullanımının önüne geçilmesinde Rehber Öğretmenlere düne göre ivedi ihtiyaç olduğu aşikârdır. Tüm okul çağındaki çocuklar/gençler sosyal olarak maalesef de çoğu kötü içerikli olmak üzere değişik argümanlarla kuşatılmıştır. Buna karşı durmak için Rehber Öğretmenlere bugün ne kadar çok ihtiyaç olduğu bellidir. Mecburi göçlerin getirdiği sosyal olaylar karşısında durmak için, Rehber Öğretmenlere düne göre çok daha fazla ihtiyaç olduğu açıktır. Pandemi sürecinin bıraktığı psikolojik açıkların kapatılması için, Rehber Öğretmenlerin sayısının artırılması zaruret olmuştur. Asrın ve dünyanın en büyük felaketi depremin yaralarının sarılması çok kısa sürmeyeceği açıkça bellidir. Özellikle geleceğimiz /neslimiz çocuklarda onlarca yıl devam etme ihtimali olan bu travmanın azaltılmasında en çok ihtiyaç olacak kişiler Rehber Öğretmenlerdir. 2016’dan bu yana Anadolu insanın görmediği buhran kalmadı. Bu buhranlar insanımızın maddi manevi kimyasını, psikolojisini bozmuştur. Çözüm de Psikolojik Danışman (Rehber Öğretmen) sayısını artırmaktır. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, ivedi olarak her okulda değil bir Rehber Öğretmen, en az 2 olacak şekilde hatta her 75 öğrenciye bir Rehber Öğretmen olacak şekilde düzenleme yapmalıdır. Bir ülkenin geleceği sağlam güçlü psikolojik yapıya sahip nesiller ile kaimdir.”