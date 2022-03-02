Prof. Dr. Ruhi Ersoy’dan taziye mesajı

Hasan Özdemir’in vefatını teessürle öğrendiğini ifadeden Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Osmaniyeli hemşerilerine baş sağlığı diledi.
Ersoy, baş sağlığı mesajında şunları ifade etti;
“Kuvva şuurlu, sorumluluk bilinci yüksek, her 7 Ocak merasimlerinde özlü, anlamlı konuşmalarıyla mesaj veren Osmaniye Kuvva-i Milliye dernek başkanımız, emekli eğitimci Hasan Özdemir büyüğümüz vefat etmiş. Akyar Mahallesinin yürekli adamı şehitlerimiz hizmetine mukabele etsin, komşuluğa alsınlar inşallah.
Merhuma Allah’tan rahmet, Osmaniye’mize başsağlığı dileriz…”