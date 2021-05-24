Prof. Saka’yla ‘Yaşlıların Beslenmesi’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Yaşlı Bakım Eğitimleri’ seminerleri devam ediyor.

Alanlarında uzman konuklar tarafından verilecek olan eğitim seminerleri 18 Mayıs – 24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Valiliği ve Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen seminerin konuğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Saka olacak. 25 Mayıs Salı günü (yarın) saat 11.00 – 12.00 ile 14.00 – 14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan program Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak. Gerçekleştirilecek programda yaşlılarda beslenme, beslenmenin yaşlanmaya etkisi ve sağlıklı beslenme gibi pek çok konu masaya yatırılacak.