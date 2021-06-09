Prof. Yücer’le Yaşlıların Sosyal ve Manevi Bakımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Yaşlı Bakım Eğitimleri’ seminerleri devam ediyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Valiliği ve Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen seminerin konuğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer olacak. 10 Haziran Perşembe günü (yarın) 11.00 – 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan program Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak. Gerçekleştirilecek programda yaşlıların yaşadıkları sosyal ve manevi sorunlar, yaşanan sorunlara dair çözüm önerileri ve yaşlıların topluma adapte edilmesi gibi pek çok konu masaya yatırılacak.