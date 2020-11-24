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Psikiyatri uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yılbaş, SANKO Hastanesi’nde

Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Yılbaş, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Psikiyatri uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yılbaş, SANKO Hastanesi’nde

Psikiyatri uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yılbaş, SANKO Hastanesi’nde

Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Yılbaş, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

24 Kasım 2020 Salı 12:19
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Dr. Öğr. Üyesi Barış Yılbaş, 1981 yılında Antakya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antakya’da tamamladı, 1999’da başladığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden, 2005 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde uzmanlık eğitimine başlayan Dr. Öğr. Üyesi Yılbaş, 2010 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak devlet hizmet yükümlülüğü nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi’ne atandı. Dr. Öğr. Üyesi Yılbaş, 2014-2020 yılları arasında Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesinde görev yaptı.

Uzmanlık eğitimi süresince ve sonrasında mesleki ilgi alanları arasında bulunan Bilişsel Davranışçı Terapi, Çift ve Aile Terapisi ve Cinsel Terapi alanlarında eğitim alan Dr. Öğr. Üyesi Yılbaş, bu alanlarda poliklinik hizmetlerine devam etmektedir.

Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makaleye ve bilimsel toplantılarda sunulan bildiriye katkıda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Yılbaş, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Gaziantep Tabip Odası üyesidir, evli ve iki çocuk babasıdır.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Dr. Öğr. Üyesi Yılbaş, Kasım 2020 itibariyle halen Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Öztürk, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Gökalp Özcan, Uzm. Psikolog Didem Cengiz, Uzm. Psikolog Melis Tümer Süyür, Uzm. Psikolog İrem Kileci ve Psikolog Gizem Başkılıç Turan’ın görev yaptığı SANKO Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde hasta kabulüne başladı.

SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ

SANKO Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde ayaktan hastalara poliklinik hizmeti verilmektedir. Tüm psikiyatrik bozuklukların (depresyon, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, şizofreni, bipolar bozukluk, cinsel işlev bozuklukları vb.) tedavileri yapılmaktadır.

İlaç tedavilerinin yanı sıra terapi konusunda da deneyimli hekimler ve psikologlarla, hastalara destekleyici yaklaşımlarda bulunulmaktadır. Hastalıklar dışında psikiyatri ile ilgili birçok konuda hastalara ve hasta yakınlarına danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nin ayaktan tedavilerde, Sosyal Güvenlik Kurumları ile anlaşması bulunmaktadır.

SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde;

Acil Servis,

Biyokimya,

Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları,

Radyoloji,

Nükleer Tıp,

Kardiyovasküler Cerrahi,

Organ Nakli Merkezi,

Nefroloji,

Hematoloji,

Terapötik Aferez Merkezi,

Genel Cerrahi,

Beyin Cerrahisi,

Çocuk Cerrahisi,

Dahiliye,

Gastroenteroloji,

Endokrinoloji,

Kulak, Burun ve Boğaz,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

Tıbbi Onkoloji,

Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi,

Kardiyoloji,

Göğüs Hastalıkları,

Üroloji,

Ortopedi ve Travmatoloji,

Enfeksiyon Hastalıkları,

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,

Göz Hastalıkları,

Kadın Hastalıkları ve Doğum,

Nöroloji,

Psikiyatri,

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,

Göğüs Cerrahisi,

Dermatoloji,

Uyku Laboratuvarı,

Obezite Merkezi,

Periton Diyalizi Merkezi,

Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi,

GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi YılbaşSANKO Hastanesi’nde
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