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Refik Tuzcuoğlu, Türkiye Yüzyılı’nı Anlattı

Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu’nun katılımıyla ‘Türkiye Yüzyılı Konuşmaları’ programı gerçekleştirdi. Tuzcuoğlu; Türk siyasi hayatı, uluslararası ilişkiler, stratejik bağımsızlık ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.

Refik Tuzcuoğlu, Türkiye Yüzyılı’nı Anlattı

Refik Tuzcuoğlu, Türkiye Yüzyılı’nı Anlattı

Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu’nun katılımıyla ‘Türkiye Yüzyılı Konuşmaları’ programı gerçekleştirdi. Tuzcuoğlu; Türk siyasi hayatı, uluslararası ilişkiler, stratejik bağımsızlık ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.

16 Aralık 2022 Cuma 12:42

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu’nun katılımıyla ‘Türkiye Yüzyılı Konuşmaları’ temalı konferans düzenledi. Etkinlik öncesi Tuzcuoğlu ile birlikte Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; müze, yedi güzel adam, Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat alanındaki potansiyeli, kültür sanat etkinlikleri, UNESCO süreci, Kahramanmaraşlı şair ve yazarlara ilişkin bilgiler aktardı.

Kahramanlığı Hakkıyla Elde Etmiş Bir Şehir

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Konuşmaları’ temalı konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’nın da yer aldığı etkinlikte Tuzcuoğlu; Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlattı. Etkinlikte konuşan Tuzcuoğlu, “Kahramanmaraş; kendisine uzanan kirli ellere kurşun olmuş, ‘Maraş Bize Mezar Olmadan Düşmana Gülzar Olamaz’ diyerek kahramanlığı hakkıyla elde etmiş bir şehirdir. Kahramanmaraş sadece Milli Mücadelede kahramanlık göstermekle kalmamış, kültür ve irfan mücadelemizde de yedi ve nice güzel adamlar yetiştirerek o alanda da kahramanlığı elinde tutmuştur” ifadelerini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu konuşmasının devamında; Türk siyasi hayatı, uluslararası ilişkiler, stratejik bağımsızlık ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.

Son Güncelleme: 16.12.2022 18:57
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yüzyılı’nı AnlattıRefik Tuzcuoğlu
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