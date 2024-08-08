Rejim askerlerinden kan donduran işkence! Filistinli müslümana yaptıklarını kalkanla kapattılar

İsrail rejiminin insanlık dışı hareketleri inanılmaz boyutlara ulaştı.Kanal 12 televizyonunda yayımlanan görüntülerde, alıkonulan çok sayıda Filistinlinin tellerle çevrili bir yerde yüzüstü yerde yattıkları görülüyor. Bu esnada, Siyonist İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinliyi alarak başka bir bölgeye götürdüğü kameraya yansıyor.

Bazı askerlerin alıkonulan Filistinliye cinsel işkence yapması, diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalışması dikkati çekiyor.

KAN DONDURAN OLAYI KALKANLA GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Kanal 12'de yer alan habere göre rejim askerinin muhtemelen güvenlik kameralarından haberdar oldukları ve kalkanlarla aşağılık eylemlerinin gizlemeye çalıştıkları söylendi.

Haberde cinsel işkenceye maruz kalan Filistinlinin kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.