Rektör Can, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü münasebetiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi

KSÜ Avşar Yerleşkesi Merkezi Kafeteryada gerçekleştirilen akşam yemeği sonrası bir konuşma gerçekleştiren Rektör Can, toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve haberleri, zaman zaman oldukça zor şartlar altında görev yaparak kamuoyuna doğru ve tarafsız bir şekilde aktarma mesuliyeti ile çalışan fedakâr basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Üniversitenin mevcut durumuna ilişkin verileri basın mensuplarıyla paylaşan Rektör Can, göreve geldikleri ilk günden itibaren yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

KSÜ’de, şehrin ve ülkenin çözüm bekleyen meselelerine çözüm üretmeyi ilke edinerek, bu yöndeki proje ve bilimsel çalışmaları teşvik ederek desteklediklerini belirten Rektör Can, şehrin öncelikli çözüm bekleyen sorunlarını paydaş kurum-kuruluş ve özel sektör temsilcileri ile yürütülen işbirlikleri çerçevesinde çözmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

2021 yılında kurum ve kuruluşlarla farklı alanlarda işbirliklerini içeren 24 adet protokol imzalandıklarını ifade eden Rektör Can, yapılan protokollerin sahaya uygulanması için her safhasını titizlikle takip ettiklerinin altını çizdi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısını güçlendirmenin nitelikli insan kaynağını zenginleştirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Rektör Can, özellikle sağlık alanında yaptıkları yatırımlarla insanımıza sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artırdıkları belirtti.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde başarıyla yürütülen teşhis ve tedavi yöntemlerine ilişkin örnekler veren Rektör Can, Diş Hekimliği Fakültesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini de yeni binasına taşıyarak verilen hizmet kapasitesini artırdıklarını söyledi.

Eğitim alanındaki gelişmelere ilişkin bilgiler veren Rektör Can, KSÜ’nün 2021 yılında Teknofest’e damgasını vurduğunu söyledi. KSÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celal Kurşun'un danışmanlığını yaptığı, Fizik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Yusuf Ziya Elçi'nin takım kaptanlığını yürüttüğü ‘Filikaelçi’ takımının Teknofest İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde su üstü insansız arama kurtarma aracı "OtoFilika" isimli projeyle birinci olduğunu hatırlatan Rektör Can, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Alkan’ın danışmanlığını yaptığı, Mustafa Göksu’nun kaptanlığını yürüttüğü ‘RoboVision’ takımının ise ‘IzeRO20’ isimli projeyle Teknofest İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlkyardım kategorisinde 3.’lük elde ettiğini belirtti.

Mezunlarımızın başarılarını da yakından takip ettiklerini belirten Rektör Can, KSÜ Mezunu Ahmet Fatih Tahiroğlu’nun yer aldığı ‘İshaben’ takımının ASELSAN'ın Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi önderliğinde düzenlediği ‘Suyun Yarını’ proje yarışmasında finaline kalan 6 takımdan biri olduğunu söyledi.

Şehrin, bölgenin ve ülkenin değişen ihtiyaçlarını gözlemleyerek üniversite bünyesinde 60 yeni bölüm ve program açtıklarını veya aktif hale getirdiklerini belirten Rektör Can, yine ihtiyaçlara cevap verecek merkezler kurarak ve pasif durumdaki merkezleri aktif ederek, şehrimiz, bölgemiz, ülkemiz ve insanımız için önemli bir katma değer ortaya koyduklarını ifade etti.

Üniversiteye ilişkin genel değerlendirmelerinin ardından Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Programında 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Yükseköğretim Kurulu tarafından mekânda erişim (Turuncu Bayrak) ödülüne layık görülen birimlere ödülleri verildi. Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası ve Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi yetkilileri ödüllerini Rektör Can’ın elinden aldı.

Programda bir de sürpriz plaket takdimi gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Gençlik Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti ile ortak düzenlenen ‘Geleceğin Medyası Germenicia’da Buluşuyor’ proje koordinatörü Sibel Atıcı’ya genç medya mensuplarınca hazırlanan teşekkür plaketini Rektör Can takdim etti.