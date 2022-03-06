Rektör Can döneminde KSÜ'den değişim ve dönüşüm atağı

Rektör Can şehirde herkesle barışık bir halde çalışmalara devam ettiklerinin altını çizerek; “Şehirle, ilçelerle kurum ve kuruluşlarla barışık bir üniversite artık KSÜ. Valiliğe bağlı müdürlüklerle, belediyelerle, KMTSO ile, ilçelerle protokolleri var veya ortak projeler üretiyorlar. Çalışmayan personel, işlemeyen bir birim, bölüm, merkez istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Rektör Can, KSÜ’de tüm bölümlerin ve merkezlerin aktif olarak memlekete hizmet ürettiğini, ilçelerdeki yüksek okullarını da ihmal edilmeyip üniversite senatosu ve yönetim kurullarının ilçelerde toplandığını ve Üniversitede verilen kaliteli eğitim ve uygulamalı öğretime dikkat çekti.

İl milli eğitim müdüründen ilçe müdürlerine, okul müdürlerinden öğretmenlere kadar herkesle işbirliği içerisinde olduklarını belirten Rektör Can şunları kaydetti;

“KSÜ’de yıllardır Deprem ve Risk Araştırma Merkezi vardı, şimdi başta belediyeler olmak üzere her yerde Maraş’ta deprem fay hatları ve deprem risklerini daha çok anlatıyorlar, danışmanlık yapıyorlar. ÜSKİM ağırlıklı olarak üniversite içine hizmet ediyordu şimdi sanayinin, kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan tekstille ilgili olandan, baca gazından, atıksu analizlerine kadar yüzlerce çeşit analizler yapılıyor. Baca gazı ve atık su analizlerinde yetkili Türkiye’de iki üniversiteden biri KSÜ. Üskim’de milyonluk test, arge ve analiz cihazları Kahramanmaraş’a hizmet ediyor artık. KSÜ mezunları derneği vardı, Radyo KSÜ vardı, araştırma merkezleri vardı, çoğu pasifti şimdi hepsi faaliyette, çalışmayan bir birim KSÜ’de kalmamalı. Hele Radyo KSÜ, 35 KSÜ’lü ile önce internet yayınıyla faaliyete geçti şimdi de karasal yayına geçti.”



“İŞİ BAŞINDA ÖĞRENİYORLAR”

‘Üniversite mezunlarında bilgi var pratik yok, uygulama yok’ eleştirilerini hatırlatan Can; “Şimdi mühendis olacak öğrenciler hep sahada. Son dönem 4-5 ay tümüyle sanayide ve firmalarda staj yapıyorlar. Yani işbaşında öğreniyorlar. Yabancı uyruklu öğrenciler dahil öğrenci ve firmalar eşleştiriliyor, teori yanında pratiği de öğrenerek mezun olsunlar diye. Ziraat öğrencileri hem okulda hem çiftliklerde pratiği de yaşayarak mezun oluyorlar. Öğretmen adayları bir dönem değil daha uzun süreli olarak okullarda staj yapıyorlar. Bunlar hep KSÜ’de oluyor.” ifadelerine yer verdi.



Rektör Can şöyle devam etti;

“Tekstil şehrinde tekstil mühendisliği kapalı idi açtık, edebiyat şehrinde edebiyat bölümünde hoca yoktu TDE Antep’le ortak YL Yürütüyordu, doktora bile açtık. Germenika’da bizim arkeoloji bölümü hoca ve öğrencileri çalışıyor, ezberci yetişen pratiği bilmeyen mühendis, öğretmen, ormancı mezun ediyorduk. Şimdi uygulamalı eğitim başladı, hastaneye onlarca yeni teknoloji geldi hocalar geldi, kapalı kalp ameliyatları yapılıyor.

Çocuklar koklear amaliyatları ile işitebiliyor, korner ameliyatları başladı insanlar görebiliyor, bebeklerde görme bozukluğunu tedavi eden nadir illerden biriyiz, sıfıra yakın riskle beyin ameliyatları yapacak teknoloji geldi hastaneye, acilde hoca sayısı yüzde yüz arttı, Türkiye’de belki ilktir, Ksü senato ve yönetim kurulunu ilçelerimizde topluyoruz.”