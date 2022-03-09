Rektör can öğrencilerle buluştu!

Abdullah Çinkay Anadolu Lisesini yönetici ve öğretmenleriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, derslikleri ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle eğitim ve kariyer yaşamına ilişkin deneyimlerini paylaşan Rektör Can, başarılı bir kariyer süreci için tavsiyelerde bulundu.

Abdullah Çinkay Anadolu Lisesinde yürütülen eğitim çalışmalarına ilişkin Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a bilgi veren Okul Müdürü Ramazan Karaca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Can ziyaretin anısına Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Karaca’ya KSÜ logolu duvar saati hediye ederken, Ramazan Karaca da Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi Can’a çiçek takdim etti.

Ziyarette KSÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Enver Orhan da yer aldı.