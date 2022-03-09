Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın personelleriyle buluştu
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın...
Başkan Okay, ‘Kadınlar ilham kaynağımızdır’
Başkan Okay, ‘Kadınlar ilham kaynağımızdır’
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Son Dakika
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya...
Kadınlar Evimizin Çatısı, Gönlümüzün Sultanıdır
Kadınlar Evimizin Çatısı, Gönlümüzün Sultanıdır
Gençlik Meclisi’nden Anlamlı Proje
Gençlik Meclisi’nden Anlamlı Proje

Rektör can öğrencilerle buluştu!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Onikişubat Abdullah Çinkay Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Rektör can öğrencilerle buluştu!

Rektör can öğrencilerle buluştu!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Onikişubat Abdullah Çinkay Anadolu Lisesini ziyaret etti.

09 Mart 2022 Çarşamba 19:26
banner459

Abdullah Çinkay Anadolu Lisesini yönetici ve öğretmenleriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, derslikleri ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle eğitim ve kariyer yaşamına ilişkin deneyimlerini paylaşan Rektör Can, başarılı bir kariyer süreci için tavsiyelerde bulundu.

Abdullah Çinkay Anadolu Lisesinde yürütülen eğitim çalışmalarına ilişkin Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a bilgi veren Okul Müdürü Ramazan Karaca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Can ziyaretin anısına Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Karaca’ya KSÜ logolu duvar saati hediye ederken, Ramazan Karaca da Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi Can’a çiçek takdim etti.

Ziyarette KSÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Enver Orhan da yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Rektör Can öğrencilerle Buluştu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afşinli öğrenciler müzeyle tarihi tanıyacak
Afşinli öğrenciler müzeyle tarihi tanıyacak
Başkan Güngör, İlçelerimize Katkı Sağlamaya Devam Edeceğiz
Başkan Güngör, İlçelerimize Katkı Sağlamaya Devam Edeceğiz
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın personelleriyle buluştu
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın personelleriyle buluştu
Kahramanmaraş’ta mesleki eğitim yaygınlaşıyor
Kahramanmaraş’ta mesleki eğitim yaygınlaşıyor
Yardımcıoğlu, Kadınlar, bizi biz yapan güzide değerlerimizdir!
Yardımcıoğlu, Kadınlar, bizi biz yapan güzide değerlerimizdir!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber