Rektör Can, Stratejik Araştırmalar Kongresine Katıldı

7.’si düzenlenen kongrenin Onursal Başkanları arasında yer alan KSÜ Rektörü Can yaptığı konuşmada, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi’nin (ISRC) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi (Makedonya), Universitatea Dunarea de joz din Galati (Romanya) üniversitelerinin kurumsal desteklerinin olduğu ve Manisa Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından 2016 yılından itibaren düzenli olarak yapılan bir kongre olduğunu söyledi.

ISRC’nin farklı alanlarda çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel çalışmalarının bir araya gelmesi, güncel gelişmelerle ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve böylece disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlanması amacıyla gerçekleştirildiğinin altını çizen Rektör Can, “Kongremizin temel misyonu, ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik farklı çözümler üretilmesi, ekonomik, siyasi ve kültürel yakınlaşmanın arttırılması ve yeni işbirliklerinin tesisi edilmesine zemin hazırlamaktır.” dedi.

VII. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi’nin çatısı altında bu yıl Davranışsal İktisat Çalıştayı’nın da gerçekleştirildiğini hatırlatan Rektör Can, davranışsal yaklaşımların hemen her alanda görülmeye başlamasıyla birlikte, alanda çalışmakta olan akademisyenleri bir araya getirerek bilgi, deneyim ve çalışmaların paylaşımları konusunda bir platform oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda tüm dünyanın pandemi ile mücadelesinde başarılar, hastalara acil şifalar, vefat edenlere de rahmet dileyen Rektör Can, kongrede emeği geçenlere, konuşmaları ve bildirileri ile katkı sunanlara ayrı ayrı teşekkür ederek, kongrenin başarılı geçmesini temennisinde bulundu.

Açılış programı kapsamında Kongre Onursal Başkanları: Dunarea de Jos din Galati Üniversitesi Rektörü Prof. Puiu Lucian Georgescu, Uluslarası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Kongre Başkanları: Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ ve Doç. Dr. Emre KOÇ ile Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri: Prof. Dr. Silvius Stancıu, Prof. Dr. Ma Zaoming birer konuşma gerçekleştirdiler.

Kongre 28 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 10 oturumda sunulan bildirilerin ardından son buldu.