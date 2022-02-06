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Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” Unvanı Verilişinin 49’ncu Yıl Dönümü Mesajı
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Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” Unvanı Verilişinin 49’ncu Yıl Dönümü Mesajı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, 7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” unvanı verilişinin 49’ncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” Unvanı Verilişinin 49’ncu Yıl Dönümü Mesajı

Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” Unvanı Verilişinin 49’ncu Yıl Dönümü Mesajı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, 7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” unvanı verilişinin 49’ncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06 Şubat 2022 Pazar 15:49
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Türk Kurtuluş Savaşı’ın en önemli destanlarından birinin Güney Cephesinde Maraş’ta yazıldığını anımsatan Prof. Dr. Özgül, “Bu destan sonsuza dek gururla yâd edilecektir” ifadelerini kullandı. Rektör Özgül, mesajında şu düşüncelere yer verdi:

“Aziz milletimiz, Türk Kurtuluş Savaşı’nın her cephesinde fedakârca direniş göstermiş, esarete boyun eğmemiş ve istiklali için eşi benzeri görülmemiş bir destan yazmıştır. Bu direnişin Türk milletine timsal olan yerlerinden birisi de şüphesiz Maraş’tır. Ahvadı olmaktan onur duyduğumuz kahraman ecdadımız, emperyalist Fransa ve işbirlikçi Ermenilere karşı canını, kanını ortaya koyarak, düşmanı kovmuş ve bağımsızlığını kazanmıştır. Elbette ki Maraş’ın kurtuluşu, aziz Türk Milleti’nin de Kurtuluş Savaşı’nı zaferle nihayetlendireceğine olan inancını perçinlemiş, karanlıklar içindeki Anadolu’ya umut ışığı olmuştur. 12 Şubat 1920’de yazılan bu destan dolayısıyla, 7 Şubat 1973 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından Anadolu’nun kadim şehri Maraş’a “Kahramanlık” payesi verilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, kentimize ‘Kahramanlık’ unvanı verilmesinin 49’ncu yıldönümünde; şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

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Rektör Özgül’den7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” Unvanı Verilişinin 49’ncu Yıl Dönümü Mesajı
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