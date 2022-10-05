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Rektör Yasım basın mensuplarıyla buluştu!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve üniversite üst yönetimi, Kahramanmaraş’ta görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ile akşam yemeği programında bir araya geldi.

Rektör Yasım basın mensuplarıyla buluştu!

Rektör Yasım basın mensuplarıyla buluştu!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve üniversite üst yönetimi, Kahramanmaraş’ta görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ile akşam yemeği programında bir araya geldi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 17:25

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci ve Prof. Dr. Orhan Doğan ile Genel Sekreter Ali Rıza Bekler’in de hazır bulunduğu KSÜ Avşar Yerleşkesi Merkezi Kafeteryada gerçekleştirilen tanışma yemeğinde Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, davetlerine icabet ettikleri için basın mensuplarına teşekkür etti.

Konuşmasına kendisini ve ekibini tanıtarak başlayan Rektör Yasım, KSÜ’nün hak ettiği yeri alması noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerinin altını çizdi. “Üniversitelerin iki temel amacı var. Bunlardan birisi eğitim, diğeri araştırma.” diyen Rektör Yasım, bu iki temel amaca odaklanarak hareket edeceklerini, bununla birlikte üniversitelerin diğer fonksiyonlarını, topluma bakan taraflarını da önemle dikkate aldıklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Yasım, üniversitedeki sorunların farkında olduklarını, özellikle de vatandaşlarımıza bakan yönüyle üniversitenin şehre açılan penceresi olan Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili problemlerin çözülmesi, eksiklerin giderilmesi için adım atacaklarını ifade etti.

Kampüs alanlarını daha canlı ve aktif hale getirmek için öğrenci odaklı projelerinin olduğunu belirten Rektör Yasım, “Kaliteli eğitimin yanında nitelikli mezun öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Üniversite-sanayi iş birliği konusunda, iş insanlarının öğrencilerimizle buluşması ve üniversitemize katkıları için ekibimizle birlikte ziyaretlerde ve girişimlerde bulunacağız. Üniversitemizin ve şehrimizin cazibe merkezi haline gelmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğine hazırız.” diye konuştu.

Toplantı, üniversiteye ilişkin yaptığı pek çok değerlendirme sonrası Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın basın mensuplarının sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi.

Son Güncelleme: 05.10.2022 18:50
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Rektör Yasım Basın Mensuplarıyla Buluştu!
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