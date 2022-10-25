Rektör Yasım, KSÜ Hastane Yönetiminden Sağlık Hizmetleriyle İlgili Brifing Aldı

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya; tüm bölüm başkanları, akademisyenler ve hastane yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Üniversitemizin diğer birimlerinde olduğu gibi Sağlık Uygulama ve Araştırma (Tıp Fakültesi) Hastanemizde de gerçekleştireceğimiz bilimsel faaliyetler başta olmak üzere, Kahramanmaraş’ımıza ve bölgeye kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak en temel hedeflerimiz arasındadır.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım: Tıp Fakültesi Hastanesi’nin iyileştirme faaliyetlerini yakından takip ediyorum

Hastanede bir takım sorunlar ve eksiklerin olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, "Tıp Fakültesi Hastanemizin iyileştirme faaliyetlerini yakından takip edeceğim. Eksik olduğumuz konuları ve bazı sorunları biliyorum. Ancak bunları da hep birlikte kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Bu nedenle fakültemizin değerli öğretim üyelerinin, öğretimin elemanlarının ve diğer tüm çalışanların vereceği katkı değerlidir. Hep birlikte hastanemizi daha ileriye götürmek için var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerini kulandı.

Toplantıda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, Tıp Fakültesi hakkında brifing verdi.

Başhekim Prof. Dr. Sefa Resim de toplantıda Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin genel fiziki şartları, personel sayıları ve istihdam türleri, hastane mali göstergeleri, yeni hizmete başlayan birimler ve üniversite hastanelerinin genel sorunları hakkında bilgi verdi.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.