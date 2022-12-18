Rektör Yasım, KSÜ’nün önceliklerini sıraladı!

Yasım, tıp fakültesinin sorunlarının çözümü, güneş enerjisi paneli ve eksik olan hizmet binalarıyla ilgili fizibilite çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım 2023 KSÜ bütçesinin TBMM Genel Kurulundan geçtiğini hatırlatarak, ek bütçelerle geniş bir yelpazede proje üreteceklerini söyledi. AB Projesi olarak öncelikle bir öğrenci evi ve merkezi derslik ihtiyaçlarını giderek çalışma yapmayı hedeflediklerini dile getiren Yasım üniversite bünyesinde ihtiyaç olan Kreş ve Fakülte binalarını hayırseverlerin desteği ile aşmayı planladıklarını uygulamaya konulan projelerle ilgili etap etap bilgi vereceklerini söyledi.

TBMM’de geçen bütçenin çok büyük bir kalemini personel giderleri oluşturduğunu ve yatırım olarak kullanılacak tutarın bütçeye oranla yüzde 10’lara tekamül ettiğine vurgu yapan Prof. Dr. Yasım inşaat giderleri, makine tesisat alımları, Diş Hastanesi, Tıp Fakültesini de düşününce ek bütçelerle bu işi yürüteceklerini dile getirdi.

Üniversite adına yaptıkları taleplerin yerine getirilmesinin memnuniyetini yaşadıklarına da dikkat çeken KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, ”Tabi ki sadece devletimizin verdiği bütçeyle bu yatırımlar olmaz, bunun içinde şehirdeki iş adamlarımızın, bir takım sivil toplum kuruluşlarımızın desteği de gerekiyor. Onlarda sağ olsunlar destek vermeye hazırlar. Yine Avrupa birliği projeleriyle bir takım işler yapmak istiyoruz, inşaatlar projeler var. Onlarda şekillendikçe netleştikçe onları da paylaşırız” dedi.

3 yıl önce izni alınmış Güneş Enerji Santralinin kurulumunun zorunluluğunun da altını çizen Prof. Dr. Yasım, Üniversitenin enerji giderlerinin yüksekliğinin bu tür projelere zorunlu kılındığını ve Haziran ayında dolacak süreden önce Güneş Enerji Santralini hayata geçireceklerini söyledi. Yasım şöyle konuştu, “Hastanenin olsun üniversitenin olsun büyük bir miktarda enerji tüketimi var. Amaç en azından bu yükü biraz olsun azaltmak. Bu kuracak olduğumuz 5 megavatlık santral aslında tamamen kurtarmıyor belki tıp fakültesi hastanesinin 1/3 ihtiyacını karşılayacak enerji ama bu bile hastane bütçesini inanılmaz bir fayda sağlayacaktır. Bunun için bir katılım bankasıyla bir görüşmelerimiz oldu ve kredi alarak bu santrali kurmayı ve hizmete sokmayı planlıyoruz. Birde üniversitedeki binaların çatılarının üzerine kurmayı planladığımız güneş paneli projemiz var. Bunun içinde AKEDAŞ’a gerekli müracaatı yaptık onlardan onay bekliyoruz. Bu onay alındıktan sonrada önümüzdeki dönemlerde çatılarımızı güneş panelleriyle kaplayıp enerji giderlerimizi minimuma indirmeyi hedefliyoruz.”

Tıp Fakültesinin sorunlarıyla ilgili de sorularımızı cevaplayan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Yasım, “Tıp fakültesiyle ilgili bazı problemler var bunun farkındayız. Kahramanmaraş halkı tıp fakültesine karşı biraz çekinceleri var, bunlarında farkındayız. Bu problemleri çözmeye çalışıyoruz. Birde bizi aşan bazı problemler var özellikle uzman hekim ihtiyacımıza yani onkoloji, hematoloji alanında uzman hekimlere de ihtiyacımız var. Bu alanlara öğretim üyesi bulmaya çalışıyoruz, bunun yanında Sağlık Bakanlığımızla da mecburi hizmet kapsamında bu bölümlere hekim getirmeyi hedefliyoruz. Hemşerilerimiz rahat olsun, en kısa sürede Tıp Fakültemizin sorunlarını çözüme kavuşturarak tam kapasite hizmet verdirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.