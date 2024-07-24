Rektör Yasım, ‘Tercih Zamanı’ Programında Ksü’yü Tanıttı

Tercih Zamanı programında Cem Seymen’in sorularını yanıtlayan Rektör Yasım KSÜ hakkında bilgiler vererek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin öğrencilere sunduğu olanaklardan bahsetti.

Rektör Yasım “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, yaklaşık 2000 dönümlük bir alana kurulu 32 bin aktif öğrencinin eğitim gördüğü, güçlü akademik kadrosu ile öğrencilerine güven veren, yeşil ve mavinin iç içe olduğu Türkiye’nin sayılı kampüslerinden bir tanesine sahip olan bir üniversiteyiz.

Aynı zamanda fiziki ve sosyalimkânları son derece güzel, Kahramanmaraş’ın ve ülkemizin potansiyeline, sanayi ve kültürüne insanımızın değerlerine sürekli olarak katkı sağlayan vermiş olduğu kaliteli eğitimle mezun olan öğrencilerin istihdam problemi taşımadığı alanında yetkin mezunları ülkemizin ihtiyaç duyduğu sektörlere kazandıran bir üniversite.

Asrın felaketi olarak tarihe geçen depremlerde kampüste yer alan binalarımızın hepsi çok az hasar alarak ne kadar güvenli binalarda eğitim verdiğimizi ispatladı. Özellikle Tıp Fakültemiz ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz depremde şehrimizde sağlık hizmetlerinin sunumunda inanılmaz işler yaptı. Verilen eğitimlerin ve kadrosunun ne kadar güçlü olduğunu böylesi büyük bir felakette ispatladı. Özellikle tıp eğitiminde gerek pandemi gerekse deprem dönemlerinde yüz yüze eğitimleri aksatmadan devam ettik. Tıp fakültemizde neredeyse tüm bölümleri ve branşları aktif hale getirdik. Sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerimizin eğitiminde teoriyi pratiğe dönüştüren uygulamalara ağırlık vermekteyiz. Öğrencilerimiz bizzat asistanlardan değilde uzman hocalarımızdan almış olduğu vizite eğitimlerinde hastaya teşhis koyma, tedavi yöntemlerini görme, hastanın durumunu değerlendirme ve sağlık hizmetini sunma noktasında birçok deneyimi daha mezun olmadan interaktif bir şekilde edinmektedir.

2025 yılı hedeflerinden de bahseden Rektör Yasım “Üniversitemizde akreditasyon süreçleri, yayınlar, projeler sürekli artan bir ivmede. Üniversite olarak, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli işbirlikleri gerçekleştirdik. Üniversite olarak uluslararası indekslerde daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz.

Üniversite tercihi yapacak olan gençlere de seslenen Rektör Yasım “Ülkemizin batısında yer alan gelişmiş üniversitelerdeki birçok üniversitenin sahip olduğu imkânlara ve kaliteye sahibiz. Geleceğimizin mirası olan gençlerimizin karar verme sürecinde bilgi ve becerilerini sahip oldukları potansiyelleri ortaya çıkarmak için fikir ve vizyon üretmekteyiz. Tercih dönemlerinde tüm öğrencilerimizin en isabetli kararı vermelerini ve hayallerindeki bölüm ve programlara yerleşmelerini temenni ediyorum.” dedi.